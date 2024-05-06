Суд обязал ресурсоснабжающую компанию вернуть жителям Тары водоснабжение без перебоев

Тарская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения закона о водоснабжении, во время которой удалось выявить нарушения. Установлено, что на протяжении пяти лет жители Тары были вынуждены терпеть перебои с холодной водой во время осеннего ледостава и падения уровня воды на Иртыше. Такая ситуация складывалась из-за попадания снега и льда в водозаборный колодец.