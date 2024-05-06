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Суд обязал ресурсоснабжающую компанию вернуть жителям Тары водоснабжение без перебоев

6 мая 2024, 10:06
Фото: 1MI
Иллюстрация

Суд обязал омскую организацию вернуть жителям Тары бесперебойное водоснабжение

Прокуратура выяснила, что на протяжении пяти лет в Таре во время осеннего ледостава и падения уровня воды в Иртыше были перебои с холодной водой, суд обязал устранить проблему.

Тарская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения закона о водоснабжении, во время которой удалось выявить нарушения. Установлено, что на протяжении пяти лет жители Тары были вынуждены терпеть перебои с холодной водой во время осеннего ледостава и падения уровня воды на Иртыше. Такая ситуация складывалась из-за попадания снега и льда в водозаборный колодец.

После проверки районный прокурор Владислав Васильев внес представление МУП «Расчетно-технический центр жилищно-коммунального хозяйства» и местной администрации, так как она не принимала мер по решению проблемы.

Суд удовлетворил требования прокурора и обязал провести необходимые работы до 1 октября этого года, за исполнением решения проследит прокуратура.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Водоснабжение#Прокурор#Водоем#Новости#Вода#Холодная вода#Судья#Река Иртыш
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