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Published Сегодня, 07:01

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иллюстрация

«Скоро на лодках будут возить». В Омске на 3-м Разъезде затопило трамвайные пути

6 мая 2024, 07:01
Фото: Город55
иллюстрация

Омичам объяснили, почему на 3-м Разъезде затопило трамвайные пути

В соцсетях омичи сообщили о затоплении трамвайных путей на улице 3-й Разъезд. По словам местных жителей, рельсы в воде лежат уже две недели, и они неоднократно обращались в УДХБ. Но проблему не решили. В администрации города объяснили ситуацию.

Накануне в паблике «Инцидент Омск» обратили внимание на проблему затопления трамвайных путей на улице 3-й Разъезд. Автор поста с юмором предположил, что вскоре людей будут перевозить по воде, а не на трамваях.

улица 3-й Разъездулица 3-й Разъезд
улица 3-й Разъезд
Фото: «Инцидент Омск»

В комментариях к этому посту люди рассказали, что рельсы в воде находятся уже около двух недель. Жители этого района уточнили, что они неоднократно обращались в Управление дорожного хозяйства и благоустройства, но ситуация не изменилась.

В администрации Омска прокомментировали ситуацию. Они объяснили, что подтопление на этом участке вызвано грунтовыми водами. Однако движение транспорта, включая трамваи, осуществляется без перебоев и в полном объеме. Ситуация находится под постоянным контролем, и уровень воды постепенно снижается.

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#Общество#Происшествия#Транспорт#Омск#Омская область#Новости#Подтопление#Трамвайные пути#Контроль
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