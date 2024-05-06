«Скоро на лодках будут возить». В Омске на 3-м Разъезде затопило трамвайные пути

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Накануне в паблике «Инцидент Омск» обратили внимание на проблему затопления трамвайных путей на улице 3-й Разъезд. Автор поста с юмором предположил, что вскоре людей будут перевозить по воде, а не на трамваях.
В комментариях к этому посту люди рассказали, что рельсы в воде находятся уже около двух недель. Жители этого района уточнили, что они неоднократно обращались в Управление дорожного хозяйства и благоустройства, но ситуация не изменилась.
В администрации Омска прокомментировали ситуацию. Они объяснили, что подтопление на этом участке вызвано грунтовыми водами. Однако движение транспорта, включая трамваи, осуществляется без перебоев и в полном объеме. Ситуация находится под постоянным контролем, и уровень воды постепенно снижается.