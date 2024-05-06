Сильный ветер и гроза. Стало известно, какую погоду ждать омичам на 9 Мая

Так, завтра, 7 мая, температура воздуха ночью составит +2…+7 градусов, а днем поднимется до +12…+17. На протяжении суток прогнозируется переменная облачность, возможен кратковременный дождь, местами гроза. Кроме того, в этот день ожидается сильный ветер, в некоторых районах области его порывы будут достигать 20 м/с.