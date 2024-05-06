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Сильный ветер и гроза. Стало известно, какую погоду ждать омичам на 9 Мая

6 мая 2024, 11:48
Фото: Изображение Midjourney
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Омичам рассказали, какую погоду стоит ожидать 9 Мая

Согласно прогнозу синоптиков, День Победы в Омской области будет жарким, однако не обойдется без осадков и сильного ветра.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области. Согласно ему, в регионе ожидается потепление, облачность и кратковременные дожди.

Так, завтра, 7 мая, температура воздуха ночью составит +2…+7 градусов, а днем поднимется до +12…+17. На протяжении суток прогнозируется переменная облачность, возможен кратковременный дождь, местами гроза. Кроме того, в этот день ожидается сильный ветер, в некоторых районах области его порывы будут достигать 20 м/с.

На следующий день, 8 мая, в темное время суток воздух прогреется лишь до 0…+5 градусов, днем же станет сильно теплее — +18…+23, местами по области возможно понижение до +13 градусов. Ночью синоптики обещают небольшой дождь и туман.

В День Победы, 9 Мая, температура поднимется еще выше, ночью — до +7…+12, а днем — до +28 градусов. Местами ожидается кратковременный дождь и гроза, а также усиление ветра до 20 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
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