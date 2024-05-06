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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

иллюстрация

Продолжительность — 30 часов. Омичей предупредили о приближении магнитных бурь

6 мая 2024, 07:23
Фото: Город55
иллюстрация

Жителей Омской области предупредили о надвигающихся магнитных бурях

Специалисты ИКИ и ИСЗФ сделали прогноз на 6 и 7 мая. Общая продолжительность магнитных бурь составит около 30 часов. Солнечные массы достигнут Земли сегодня, ближе к концу дня. Ожидается, что пик будет на уровне G2, что считается средним значением.

Накануне специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сделали прогноз на ближайшие два дня. Согласно этому прогнозу, общая продолжительность магнитных бурь 6 и 7 мая составит около 30 часов.

прогноз на 2 дняпрогноз на 2 дня
прогноз на 2 дня
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ики и исзф

Солнечные массы достигнут Земли сегодня, к концу дня. Ожидается, что они будут влиять на планету двое суток, вплоть до конца вторника. Плотный передний фронт выброса пройдет через орбиту Земли сегодня с 10 часов вечера до 5–6 утра по московскому времени.

Прогноз обещает почти непрерывные магнитные бури. Пиковые значения ожидаются на уровне G2, что считается умеренным. Удар по Земле будет смягчен, так как основное вещество движется в сторону от планеты.

Вероятность избежать геомагнитных последствий есть, но она очень маленькая. Возможно, бури в пике не превысят уровень G1, вероятность такого сценария — около 30%. Около 10% вероятности, что на следующий день произойдут события уровня G3-G4. Вероятность бурь уровня G5 исключена.

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