Продолжительность — 30 часов. Омичей предупредили о приближении магнитных бурь

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Накануне специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сделали прогноз на ближайшие два дня. Согласно этому прогнозу, общая продолжительность магнитных бурь 6 и 7 мая составит около 30 часов.
Солнечные массы достигнут Земли сегодня, к концу дня. Ожидается, что они будут влиять на планету двое суток, вплоть до конца вторника. Плотный передний фронт выброса пройдет через орбиту Земли сегодня с 10 часов вечера до 5–6 утра по московскому времени.
Прогноз обещает почти непрерывные магнитные бури. Пиковые значения ожидаются на уровне G2, что считается умеренным. Удар по Земле будет смягчен, так как основное вещество движется в сторону от планеты.
Вероятность избежать геомагнитных последствий есть, но она очень маленькая. Возможно, бури в пике не превысят уровень G1, вероятность такого сценария — около 30%. Около 10% вероятности, что на следующий день произойдут события уровня G3-G4. Вероятность бурь уровня G5 исключена.