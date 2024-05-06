Продолжительность — 30 часов. Омичей предупредили о приближении магнитных бурь

Солнечные массы достигнут Земли сегодня, к концу дня. Ожидается, что они будут влиять на планету двое суток, вплоть до конца вторника. Плотный передний фронт выброса пройдет через орбиту Земли сегодня с 10 часов вечера до 5–6 утра по московскому времени.