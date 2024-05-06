Потрясающие: топ звезд, которые выглядят по другому без макияжа

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Популярность пришла к ней в 2001 году после психологического триллера «Малхолланд Драйв». Автором причудливой картины стал американский режиссер-авангардист Дэвид Линч. Наоми Уотсс сыграла главную роль в кинематографическом шедевре. Также она снялась в популярных фильмах «21 грамм», «Кольцо», «Кинг-Конг» и других.
Южноафриканской особе далеко за 40, но она выглядит ослепительно и сейчас. Трудолюбивые папарацци хотят найти изъян во внешности Шарлиз, но им не удается.
«Королева поп-музыки» не ушла в тень. Американская певица Мадонна является эталоном женственности и в возрасте за шестьдесят. Кому-то она годится в бабушки, однако звезда все еще блистает.
Исполнительница крайне популярна, выглядит подтянутой и здоровой. Майли Сайрус выглядит отлично и с макияжем, и без него. Девушка предпочитает веганство.
Обворожительной даме уже за 50, и, кажется, с возрастом она только молодеет. Дженнифер Лопес спит по восемь часов в сутки, избегает солнца и умывает лицо. Однако, должно быть, это не все секреты ее красоты, ведь есть приличное состояние.
Супермодель выглядит потрясающе, пожалуй, на всех фотографиях. Она привлекает к себе все внимание как на показе мод, так и на съемочной площадке.
Знаменитая икона стиля снимается в реалити-шоу и активно ведет социальные сети. Можно сказать, она является одной из тех личностей, кто задает моду.
Светская львица одержима заботой о коже. Красавица ухаживает за ней с восьми лет и занимается развитием собственной линии косметики.
В 2018 году она вышла замуж за принца Гарри и с тех пор ее имя не пропадает из заголовков газет. С того года общественность сделала Меган Маркл одной из самых известных знаменитостей в мире. Выглядит при этом она сногсшибательно.
Красотке уже за пятьдесят, но взгляды останавливаются только на ней. Еще вчера она снялась в роли Моники Геллер в ситкоме NBC «Друзья», который принес ей награду Гильдии киноактеров.