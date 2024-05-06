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Posted Сегодня, 14:41

Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

Потрясающие: топ звезд, которые выглядят по другому без макияжа

Потрясающие: топ звезд, которые выглядят по другому без макияжа

6 мая 2024, 14:41
Фото: Город55
Список знаменитостей с фотографиями представили newia.ru. Некоторые из персон выглядят иначе в реальной жизни, чем на фотографиях.

Наоми Уоттс

Популярность пришла к ней в 2001 году после психологического триллера «Малхолланд Драйв». Автором причудливой картины стал американский режиссер-авангардист Дэвид Линч. Наоми Уотсс сыграла главную роль в кинематографическом шедевре. Также она снялась в популярных фильмах «21 грамм», «Кольцо», «Кинг-Конг» и других.

Фото: readbakery.com

Шарлиз Терон

Южноафриканской особе далеко за 40, но она выглядит ослепительно и сейчас. Трудолюбивые папарацци хотят найти изъян во внешности Шарлиз, но им не удается.

Фото: readbakery.com

Мадонна

«Королева поп-музыки» не ушла в тень. Американская певица Мадонна является эталоном женственности и в возрасте за шестьдесят. Кому-то она годится в бабушки, однако звезда все еще блистает.

Фото: readbakery.com

Майли Сайрус

Исполнительница крайне популярна, выглядит подтянутой и здоровой. Майли Сайрус выглядит отлично и с макияжем, и без него. Девушка предпочитает веганство.

Фото: readbakery.com

Дженнифер Лопес

Обворожительной даме уже за 50, и, кажется, с возрастом она только молодеет. Дженнифер Лопес спит по восемь часов в сутки, избегает солнца и умывает лицо. Однако, должно быть, это не все секреты ее красоты, ведь есть приличное состояние.

Фото: readbakery.com

Кейт Аптон

Супермодель выглядит потрясающе, пожалуй, на всех фотографиях. Она привлекает к себе все внимание как на показе мод, так и на съемочной площадке.

Фото: readbakery.com

Ким Кардашьян

Знаменитая икона стиля снимается в реалити-шоу и активно ведет социальные сети. Можно сказать, она является одной из тех личностей, кто задает моду.

Фото: readbakery.com

Пэрис Хилтон

Светская львица одержима заботой о коже. Красавица ухаживает за ней с восьми лет и занимается развитием собственной линии косметики.

Фото: readbakery.com

Меган Маркл

В 2018 году она вышла замуж за принца Гарри и с тех пор ее имя не пропадает из заголовков газет. С того года общественность сделала Меган Маркл одной из самых известных знаменитостей в мире. Выглядит при этом она сногсшибательно.

Фото: readbakery.com

Кортни Кокс

Красотке уже за пятьдесят, но взгляды останавливаются только на ней. Еще вчера она снялась в роли Моники Геллер в ситкоме NBC «Друзья», который принес ей награду Гильдии киноактеров.

Фото: readbakery.com
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