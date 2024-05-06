Первый пошел. Из Омска открылся прямой авиарейс в Горно-Алтайск с льготными билетами

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В телеграм-канале омского аэропорта сообщили, что на прошедших выходных авиакомпания «ЮВТ АЭРО» выполнила первый в этом сезоне рейс из Омска в Горно-Алтайск.
Этот рейс является субсидированным, то есть билеты на него продаются по сниженной цене. Стоимость билета в одну сторону — 5247 рублей. Согласно расписанию, вылеты из Омска будут осуществляться по вторникам и субботам в 12:30. Время в пути составит 1 час 40 минут.
Отметим, что билеты на май уже доступны на сайте перевозчика, а в ближайшее время в продаже появятся билеты на летний сезон. Добраться до Горно-Алтайска можно как самостоятельно, так и купив готовый тур в одном из туристических агентств города.
Ранее в омском аэропорту появилось весенне-летнее расписание. Согласно ему, увеличилось количество рейсов в Сочи и Москву, а также в Санкт-Петербург и столицу Дагестана Махачкалу.
По международным направлениям запланированы полеты в Астану, Ташкент и Наманган. Также омичи смогут воспользоваться чартерными рейсами в турецкую Анталью от авиакомпаний Turkish Airlines и Azur Air, а также в египетскую Хургаду от Azur Air.
Напомним, что в январе 2024 года резко возросли цены на авиабилеты в эконом-классе. По данным Росстата, стоимость эконом-класса на перелеты по России в период с января по февраль увеличилась на 34-42%.