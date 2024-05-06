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Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

иллюстрация

Первый пошел. Из Омска открылся прямой авиарейс в Горно-Алтайск с льготными билетами

6 мая 2024, 09:16
Фото: Город55
иллюстрация

Начались полеты по сниженному тарифу по маршруту Омск — Горно-Алтайск

Из Омска рейсы будут выполняться по вторникам и субботам. Действует специальное предложение: билеты можно приобрести по субсидированному тарифу всего за 5247 рублей в одну сторону.

В телеграм-канале омского аэропорта сообщили, что на прошедших выходных авиакомпания «ЮВТ АЭРО» выполнила первый в этом сезоне рейс из Омска в Горно-Алтайск.

Этот рейс является субсидированным, то есть билеты на него продаются по сниженной цене. Стоимость билета в одну сторону — 5247 рублей. Согласно расписанию, вылеты из Омска будут осуществляться по вторникам и субботам в 12:30. Время в пути составит 1 час 40 минут.

Отметим, что билеты на май уже доступны на сайте перевозчика, а в ближайшее время в продаже появятся билеты на летний сезон. Добраться до Горно-Алтайска можно как самостоятельно, так и купив готовый тур в одном из туристических агентств города.

Ранее в омском аэропорту появилось весенне-летнее расписание. Согласно ему, увеличилось количество рейсов в Сочи и Москву, а также в Санкт-Петербург и столицу Дагестана Махачкалу.

По международным направлениям запланированы полеты в Астану, Ташкент и Наманган. Также омичи смогут воспользоваться чартерными рейсами в турецкую Анталью от авиакомпаний Turkish Airlines и Azur Air, а также в египетскую Хургаду от Azur Air.

Напомним, что в январе 2024 года резко возросли цены на авиабилеты в эконом-классе. По данным Росстата, стоимость эконом-класса на перелеты по России в период с января по февраль увеличилась на 34-42%.

Рекордное увеличение. Омичей предупредили о резком скачке цен на авиабилеты
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