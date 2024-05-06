Переехавшая омичка рассказала всю правду о жизни в Петербурге. Личный опыт

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Мария Иванова всю жизнь жила в Омске. Вместе с мужем в 2023 году она отправилась в северную столицу. За 12 месяцев она смогла взглянуть на Санкт-Петербург глазами не туриста, а местного жителя.
Семья давно думала о переезде. Во-первых, из-за того, что у мужа были проблемы с поиском работы, а в северной столице возможностей явно больше. Мужчина работает в сфере motion designer. У Марии же были сильные мигрени из-за изменения климата в родном городе. Головных болей в Петербурге стало меньше из-за того, что там сезоны наступают очень плавно.
Разумеется, все знают о дождливой погоде в северной столице, сером пасмурном небе, которое местные видят чаще, чем солнце. Также здесь бывает достаточно холодно. Омичка думала, что эти условия ей подходят, но из-за катастрофически малого количества солнечных дней с ноября по март она погрузилась в депрессивное состояние.
Зимой на улицах при этом постоянная наледь, а со старых крыш сваливаются огромные сосульки и льдины. Минусами лета стали для девушки белые ночи, поскольку в этот период сложно уснуть. Гуляющим это только на руку, а вот тем, кому утром на работу — нет. Также Мария сказала, что после переезда она стала чаще болеть, стабильно каждый сезон. Не у каждого приезжего организм подстраивается под местный климат.
Мария по-прежнему восторгается местными красотами, но в исторической части города появляется редко. Пожив здесь какое-то время, она сделала вывод, что Петербург — шумный город. В свободное время ей хочется проводить время в лесу, который находится рядом с домом. Вместе с мужем она теперь живет на окраине. В центре же тишины нет никогда, отмечает Мария.
Очевидным плюсом оказалось наличие большого количества хороших заведений и мест для прогулок. Здесь точно не было разочарований. Также в городе много уличных музыкантов, художников и вообще творческих людей. Именно по этому Питер и привлекает людей, считает омичка. Но, конечно, быть местным и туристом, — разные вещи.
В северной столице много работы для творческих людей, однако, по мнению девушки, они не соизмеримы тратам. Средняя зарплата в Петербурге составляет примерно 50-60 тыс рублей.
Снять однокомнатную квартиру в 15–20 минутах ходьбы от метро можно в среднем за 23–27 тыс рублей. В целом цены адекватны, однако же коммунальные услуги стоят очень дорого. Так, за каждый зимний месяц пара отдавала по 7-8 тыс рублей. При этом очень много денег уходило на общедомовые услуги.
Омичка рассказала, что цены на продукты в целом не отличаются от цен в ее родном городе. Но нужно быть готовыми, что в Санкт-Петербурге вас будут привлекать разные заведения. Питеру можно дать статус гастрономической столицы страны, уверена девушка.
Мария отметила, что местные здесь достаточно культурные, спокойные и вежливые люди. Они всегда подскажут дорогу и не будут нападать в свою очередь с расспросами, нарушая личное пространство. Петербуржцы не кажутся равнодушными, но лезть в чужую жизнь не станут.
Таким могут заниматься жители маленьких городов, как Омск. Мария вспоминает, что нередко там возникают стычки в общественном транспорте. Многие не соблюдают культуру общения и при этом пытаются научить ей других.
Девушка сказала, что при всех минусах Петербурга она не перестала любить этот город. Одним из главных достоинств северной столицы Мария назвала карьерные возможности для людей творческих специальностей. Также, разумеется, здесь витает в воздухе потрясающая романтика и атмосфера свободы, за которыми и приезжают люди.