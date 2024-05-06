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Пьянов играл за Авангард под номером 45

Отыграл в «Авангарде» 8 сезонов. В какой клуб перешел нападающий Валентин Пьянов

6 мая 2024, 09:57
Фото: ХК Авангард
Пьянов играл за Авангард под номером 45

Стало известно, куда перешел форвард Пьянов, отыгравший в «Авангарде» 8 сезонов

Нападающий в минувшем сезоне заработал в омской команде 45 млн рублей без учета бонусов.

Экс-игрок омского «Авангарда» Валентин Пьянов теперь будет выступать за хоккейный клуб «Сибирь». Об этом сообщили сегодня, 6 мая, на сайте новосибирской команды.

В общей сложности форвард провел в «Авангарде» 8 сезонов. В минувшем чемпионате хоккеист в 74 матчах, играя за «ястребов», набрал 29 очков. Пьянов забросил 12 шайб и отдал 17 результативных передач. «Авангард» расторг контракт с нападающим по взаимному согласию сторон 30 апреля. По данным «Спорт-экспресс», гонорар 32-летнего хоккеиста в прошедшем сезоне без учета бонусов составил 45 млн рублей.

Валентин Пьянов уже выступал за «Сибирь» в сезонах 2021/2022 и 2022/2023, сыграл 122 матча и набрал в них 65 (22+43) очков. Всего в КХЛ на счету хоккеиста 511 игр, 83 заброшенные шайбы 127 результативных передач.

Ранее Город55 рассказывал о трансферах в «Авангарде»:

Как поменялся состав омского «Авангарда». Следим онлайн
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Валентин Пьянов#Сибирь
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