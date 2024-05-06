Отыграл в «Авангарде» 8 сезонов. В какой клуб перешел нападающий Валентин Пьянов

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
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Updated Сегодня, 09:59
Экс-игрок омского «Авангарда» Валентин Пьянов теперь будет выступать за хоккейный клуб «Сибирь». Об этом сообщили сегодня, 6 мая, на сайте новосибирской команды.
В общей сложности форвард провел в «Авангарде» 8 сезонов. В минувшем чемпионате хоккеист в 74 матчах, играя за «ястребов», набрал 29 очков. Пьянов забросил 12 шайб и отдал 17 результативных передач. «Авангард» расторг контракт с нападающим по взаимному согласию сторон 30 апреля. По данным «Спорт-экспресс», гонорар 32-летнего хоккеиста в прошедшем сезоне без учета бонусов составил 45 млн рублей.
Валентин Пьянов уже выступал за «Сибирь» в сезонах 2021/2022 и 2022/2023, сыграл 122 матча и набрал в них 65 (22+43) очков. Всего в КХЛ на счету хоккеиста 511 игр, 83 заброшенные шайбы 127 результативных передач.
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