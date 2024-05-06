Отыграл в «Авангарде» 8 сезонов. В какой клуб перешел нападающий Валентин Пьянов

В общей сложности форвард провел в «Авангарде» 8 сезонов. В минувшем чемпионате хоккеист в 74 матчах, играя за «ястребов», набрал 29 очков. Пьянов забросил 12 шайб и отдал 17 результативных передач. «Авангард» расторг контракт с нападающим по взаимному согласию сторон 30 апреля. По данным «Спорт-экспресс», гонорар 32-летнего хоккеиста в прошедшем сезоне без учета бонусов составил 45 млн рублей.