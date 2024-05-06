Магнитные бури атаковали Землю: мощнейшая вспышка на Солнце за 10 лет

Последняя вспышка на Солнце стала самой сильной за последние десять лет. Взрывы продолжаются на светиле до сих пор. Астрономы регистрируют резкий рост потоков рентгеновского излучения. Кроме того, вспышку можно наблюдать через космические телескопы.