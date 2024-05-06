Магнитные бури атаковали Землю: мощнейшая вспышка на Солнце за 10 лет

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Магнитная буря — процесс возмущения магнитного поля Земли. Это происходит из-за вспышек на Солнце, когда поток заряженных частиц (или «солнечный ветер») проникает в магнитное поле Земли и вызывает его колебания.
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сделали неутешительный прогноз по поводу активности на Солнце. По их данным, в ближайшие двое суток будут бушевать серьезные магнитные бури.
В расписании магнитных бурь указано, что магнитное поле Земли будет раздражаться сегодня и завтра, 6 и 7 мая. Общая продолжительность астрономической непогоды составит порядка 30 часов.
Мощность магнитных бурь будет на уровне G2. Из-за сильных солнечных потоков на Земле могут быть перепады напряжения и повреждения трансформаторов из-за длительных штормов. Ученые говорят, что основная сила удара придется рядом с планетой.
Последняя вспышка на Солнце стала самой сильной за последние десять лет. Взрывы продолжаются на светиле до сих пор. Астрономы регистрируют резкий рост потоков рентгеновского излучения. Кроме того, вспышку можно наблюдать через космические телескопы.
Пока что специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ не наблюдают, чтобы солнечная активность снижалась. Есть угроза от потоков тяжелых частиц. Они могут повлиять на электронику космических аппаратов.
Метеозависимые люди в период активности магнитных бурь жалуются на слабость, скачки давления и головную боль. Врачи фиксируют замедление капиллярного кровотока, возникает кислородное голодание тканей.
Терапевт Елена Тихомирова советует пить больше воды гипертоникам в дни магнитных бурь. Лучше отказаться на время от излишнего употребления соли. Гипотоникам рекомендуют пить настойку элеутерококка или лимонника.