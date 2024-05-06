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Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

На работу в мае требуются много специалистов, в том числе тех, кто умеет работать со сваркой, заниматься слесарным делом.

Куда легко устроиться в Омске на зарплату до 300 тысяч в месяц

6 мая 2024, 08:27
Фото: Город55
На работу в мае требуются много специалистов, в том числе тех, кто умеет работать со сваркой, заниматься слесарным делом.
Представлены свежие вакансии в Омской области. Стало известно, кому проще найти работу в мае. Подробности — в материале Города55.

Вакансии в медицине с дефицитом кадров

Как выяснилось, в мае меньше всего конкуренция за рабочие места в сфере здравоохранения. По данным сервиса hh.ru, вакансий в Омске для врачей на данный момент в два раза больше, чем кандидатов. Медицинские специалисты в среднем выкладывают 0,4 резюме на одну вакансию.

Аналитики Омскстата посчитали, что врачи в Омской области в 2023 году зарабатывали порядка 83,5 тыс рублей. При этом убавили зарплату медицинскому персоналу среднего звена. У младших сотрудников она оказалась выше. Так, санитаркам платили 42 тыс рублей, а медсестрам и фармацевтам — 41 тыс рублей.

В каких сферах дефицит кадров в Омске

Найти работу в Омске проще дворником (0,7 резюме на вакансию). Нередко частные компании находятся в поисках рабочих. Минимальная заработная плата дворника в мае составляет 17 тыс рублей. Однако есть возможность зарабатывать от 38 тыс рублей и даже от 62 тыс рублей.

В числе дефицитных специалистов — повара (1 резюме на вакансию). В майских вакансиях зарплата в общепите на данной должности начинается от 31 тыс рублей (начинающий повар). Требуются люди не только в рестораны, но и кофейни, бары и точки быстрого питания. Максимальная зарплата в мае составила 90 тыс рублей. Соответствующее вознаграждение обещают повару-мангальщику и сушисту.

Омские работодатели также ищут токарей, слесарей и автослесарей на зарплату от 80 до 170 тыс рублей (май). На рынке труда Омска много свежих вакансий для агентов по недвижимости (от 60 до 200 тыс рублей), уборщиц (от 27 тыс рублей), фармацевтов-провизоров (от 35 тыс рублей), машинистов (от 50 до 300 тыс рублей), агрономов (от 35 до 120 тыс рублей) и товароведов (от 30 тыс рублей).

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