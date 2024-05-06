Итоги апреля: число погибших в результате пожаров в Омской области достигло восьми

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Сотрудники МЧС России по Омской области рассказали об итогах работы в апреле. За этот период произошло 472 пожара. Из них 308 возгораний случились на открытых территориях — это сухая трава и мусор.
Благодаря слаженной работе сотрудников МЧС России были спасены 35 человек, в том числе шестеро детей. К сожалению, восемь человек погибли, а также пострадали шесть взрослых и один ребенок.
Омичей просят соблюдать правила пожарной безопасности и не нарушать установленные запреты в период действия особого противопожарного режима. Это крайне важно для безопасности.
Напоминаем, что в апреле в Омской области произошло возгорание зернохранилища. Также в районе Красноярского тракта случился пожар на одном из предприятий. Оказалось, что во время перекачки растворителя горючее вещество в емкостях воспламенилось.
Ранее Омская область была включена в прогноз Авиалесоохраны. Сотрудники ведомства уже подготовились к борьбе с лесными пожарами и определили наиболее опасные территории в России. В Омской области пик угрозы приходится на северные и центральные районы. Также существует вероятность распространения огня из Тюменской и Томской областей.