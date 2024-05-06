Итоги апреля: число погибших в результате пожаров в Омской области достигло восьми

В МЧС уточнили, что за этот период произошло 472 пожара, из них 308 — на открытых территориях. Благодаря сотрудникам МЧС России были спасены 35 человек, в том числе шестеро детей. Восемь человек погибли, шесть взрослых и один ребенок пострадали.

Сотрудники МЧС России по Омской области рассказали об итогах работы в апреле. За этот период произошло 472 пожара. Из них 308 возгораний случились на открытых территориях — это сухая трава и мусор. Благодаря слаженной работе сотрудников МЧС России были спасены 35 человек, в том числе шестеро детей. К сожалению, восемь человек погибли, а также пострадали шесть взрослых и один ребенок. Омичей просят соблюдать правила пожарной безопасности и не нарушать установленные запреты в период действия особого противопожарного режима. Это крайне важно для безопасности. Напоминаем, что в апреле в Омской области произошло возгорание зернохранилища. Также в районе Красноярского тракта случился пожар на одном из предприятий. Оказалось, что во время перекачки растворителя горючее вещество в емкостях воспламенилось. Ранее Омская область была включена в прогноз Авиалесоохраны. Сотрудники ведомства уже подготовились к борьбе с лесными пожарами и определили наиболее опасные территории в России. В Омской области пик угрозы приходится на северные и центральные районы. Также существует вероятность распространения огня из Тюменской и Томской областей. В зоне риска. Омская область попала в прогноз пожароопасных локаций Авиалесоохраны Узнать подробнее Читайте также: Ураганный ветер и дожди. Омичей предупредили о надвигающемся шторме