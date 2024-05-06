Идет проверка. В омском ТЦ женщина напала на чужого ребенка

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Омичи рассказали об инциденте в торговом комплексе «Амурский» в городском паблике «Инцидент Омск». По словам очевидцев, женщина вела себя неадекватно и напала на чужого ребенка. Она схватила мальчика за голову, после чего ее оттолкнул рядом сидевший мужчина.
«Пьяная женщина с ребенком вела себя неадекватно и кидалась на людей, на видео она схватила ребенка за голову, после приехали сотрудники скорой помощи и увезли женщину, что с ее сыном не известно», — написал автор публикации.
В пресс-службе регионального УМВД порталу «Om1.ru» рассказали, что по факту случившегося сейчас проводится проверка, после инцидента женщину доставили в токсикоцентр, а ее ребенка забрал отец.