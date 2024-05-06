Идет проверка. В омском ТЦ женщина напала на чужого ребенка

Омичи рассказали об инциденте в торговом комплексе «Амурский» в городском паблике «Инцидент Омск». По словам очевидцев, женщина вела себя неадекватно и напала на чужого ребенка. Она схватила мальчика за голову, после чего ее оттолкнул рядом сидевший мужчина.