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Updated Сегодня, 13:57

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Идет проверка. В омском ТЦ женщина напала на чужого ребенка

6 мая 2024, 13:57
Фото: Город55
Иллюстрация

В омском торговом центре женщина напала на чужого ребенка

В торговом комплексе «Амурский» женщина схватила за голову чужого ребенка, сейчас по факту инцидента полицейские проводят проверку.

Омичи рассказали об инциденте в торговом комплексе «Амурский» в городском паблике «Инцидент Омск». По словам очевидцев, женщина вела себя неадекватно и напала на чужого ребенка. Она схватила мальчика за голову, после чего ее оттолкнул рядом сидевший мужчина.

«Пьяная женщина с ребенком вела себя неадекватно и кидалась на людей, на видео она схватила ребенка за голову, после приехали сотрудники скорой помощи и увезли женщину, что с ее сыном не известно», — написал автор публикации.

В пресс-службе регионального УМВД порталу «Om1.ru» рассказали, что по факту случившегося сейчас проводится проверка, после инцидента женщину доставили в токсикоцентр, а ее ребенка забрал отец.

Фото: Скриншот / "Инцидент Омск"
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Дети#Нападение#Торговый центр#Новости#Торговый комплекс#Тц#Проверки#Торговые центры#Нападение на ребенка
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