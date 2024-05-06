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Published Сегодня, 11:01

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Updated Сегодня, 11:03

Омским депутатам предложили закрыть для рекламы на столбах улицу Крупской

Еще две омских улицы освободят от рекламы на столбах

6 мая 2024, 11:01
Фото: 1MI

Омским депутатам предложили закрыть для рекламы на столбах улицу Крупской

Чиновники таким образом работают над «правильной ярусностью» наружной рекламы.

На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка говорили о правилах размещения наружной рекламы. Городская администрация предложила распространить запрет на размещение «наружки» на опорах электропередач и контактной сети на 2 улицы — Крупской и 5-ю Северную.

Докладчик, вице-мэр Владимир Куприянов, объяснил, что этот запрет уже действует на существенной части территории Омска.

— Есть визуальное ощущение, что рекламы на столбах нет вообще, — признал чиновник. — Просто в списке, где такое размещение запрещено, уже 95 улиц, и сейчас мы предлагаем добавить 96-ю и 97-ю.

По словам Куприянова, цель мэрии в этом вопросе — установить «правильную ярусность», чтобы не перенасыщать пространство рекламной информацией.

— Сейчас мы примем решение, а следом ждем предложения от операторов рекламы, желающих войти на эти улицы с более современными форматами, — рассказал вице-мэр. — Размещение на столбах себя изживает.

Депутаты поддержали предложение администрации. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Владимир Куприянов#Горсовет#Наружная реклама
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