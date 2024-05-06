Еще две омских улицы освободят от рекламы на столбах

На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка говорили о правилах размещения наружной рекламы. Городская администрация предложила распространить запрет на размещение «наружки» на опорах электропередач и контактной сети на 2 улицы — Крупской и 5-ю Северную.