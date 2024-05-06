Еще две омских улицы освободят от рекламы на столбах

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка говорили о правилах размещения наружной рекламы. Городская администрация предложила распространить запрет на размещение «наружки» на опорах электропередач и контактной сети на 2 улицы — Крупской и 5-ю Северную.
Докладчик, вице-мэр Владимир Куприянов, объяснил, что этот запрет уже действует на существенной части территории Омска.
— Есть визуальное ощущение, что рекламы на столбах нет вообще, — признал чиновник. — Просто в списке, где такое размещение запрещено, уже 95 улиц, и сейчас мы предлагаем добавить 96-ю и 97-ю.
По словам Куприянова, цель мэрии в этом вопросе — установить «правильную ярусность», чтобы не перенасыщать пространство рекламной информацией.
— Сейчас мы примем решение, а следом ждем предложения от операторов рекламы, желающих войти на эти улицы с более современными форматами, — рассказал вице-мэр. — Размещение на столбах себя изживает.
Депутаты поддержали предложение администрации. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.