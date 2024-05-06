Бескомпромиссно: омичка через суд заставила соседа снести баню, угрожающую ее дому

Оказалось, что в суд обратилась соседка омича. Женщина пояснила, что летом 2022 года на участке мужчины произошел пожар. В результате этого пострадали хозпостройки. Вместо сгоревших, не соблюдая противопожарные нормы, он возвел новые хозпостройки из горючих материалов в 1,67 метрах от ее дома, тем самым создав угрозу ее имуществу.