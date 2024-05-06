Бескомпромиссно: омичка через суд заставила соседа снести баню, угрожающую ее дому

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
В пресс-службе омских приставов сообщили, что суд обязал 62-летнего омича снести хозяйственные постройки на улице Чередовых, которые представляют опасность в случае пожара.
Оказалось, что в суд обратилась соседка омича. Женщина пояснила, что летом 2022 года на участке мужчины произошел пожар. В результате этого пострадали хозпостройки. Вместо сгоревших, не соблюдая противопожарные нормы, он возвел новые хозпостройки из горючих материалов в 1,67 метрах от ее дома, тем самым создав угрозу ее имуществу.
Женщина обратилась в суд и выиграла дело. Суд обязал собственника построек демонтировать их до стены бани, выполненной из бруса. Также было вынесено решение возвести противопожарную стену между баней и жилым домом соседки и взыскать судебные издержки.
Судебный пристав-исполнитель уведомил мужчину о необходимости добровольного исполнения решения суда. Он объяснил, что в случае невыполнения решения будут применены штрафные санкции и принудительные меры.
Омич не спешил выполнять решение суда и сносить постройки. Поэтому ему временно ограничили выезд за пределы РФ и взыскали 5 тысяч рублей. Однако это не повлияло на его решение.
Чтобы побудить его к исполнению судебного решения, мужчину привлекли к ответственности по статье 17.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Только после этого он освободил территорию от построек.