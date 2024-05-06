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Published Сегодня, 06:33

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иллюстрация

Бескомпромиссно: омичка через суд заставила соседа снести баню, угрожающую ее дому

6 мая 2024, 06:33
Фото: Город55
иллюстрация
В 2022 году на его участке произошел пожар, и в результате пострадали хозпостройки. Омич восстановил их, не соблюдая противопожарные нормы. Новые хозпостройки находятся в 1,67 метрах от дома женщины и угрожают ее имуществу.

В пресс-службе омских приставов сообщили, что суд обязал 62-летнего омича снести хозяйственные постройки на улице Чередовых, которые представляют опасность в случае пожара.

Оказалось, что в суд обратилась соседка омича. Женщина пояснила, что летом 2022 года на участке мужчины произошел пожар. В результате этого пострадали хозпостройки. Вместо сгоревших, не соблюдая противопожарные нормы, он возвел новые хозпостройки из горючих материалов в 1,67 метрах от ее дома, тем самым создав угрозу ее имуществу.

Женщина обратилась в суд и выиграла дело. Суд обязал собственника построек демонтировать их до стены бани, выполненной из бруса. Также было вынесено решение возвести противопожарную стену между баней и жилым домом соседки и взыскать судебные издержки.

Судебный пристав-исполнитель уведомил мужчину о необходимости добровольного исполнения решения суда. Он объяснил, что в случае невыполнения решения будут применены штрафные санкции и принудительные меры.

Омич не спешил выполнять решение суда и сносить постройки. Поэтому ему временно ограничили выезд за пределы РФ и взыскали 5 тысяч рублей. Однако это не повлияло на его решение.

Чтобы побудить его к исполнению судебного решения, мужчину привлекли к ответственности по статье 17.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Только после этого он освободил территорию от построек.

Омский пенсионер не пережил пожар в хозяйственных постройках собственного дома
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