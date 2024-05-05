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Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Скриншот видео

Ветер гонит волны. Защита трассы Тюмень-Омск от воды осложнилась сильным ветром

5 мая 2024, 13:22
Фото: Пресс-служба МЧС России
Скриншот видео

В МЧС сообщили об усложнении обстановки на трассе Тюмень-Омск из-за ветра

Специалисты ведомства возвели насыпь, но ее прочность под угрозой из-за набегающих волн.

На территории Абатского района Тюменской области сохраняется опасная паводковая ситуация, затрагивающая трассу Тюмень-Омск: воде иногда удается просочиться на «закованную» в насыпи дорогу.

Кроме того, в такой ситуации будет опасным и возможное скопление автомобилей — напомним, сегодня движение по некоторым участкам дороги вновь ограничивали, чтобы не допускать заторов. Но и эта мера не всегда эффективна — по данным ГИБДД Тюменской области, в течение дня движение по трассе осуществлялось в реверсивном режиме.

Видеозапись с места событий
Видео: Пресс-служба МЧС России

Вместе с тем, с определенными сложностями сталкиваются и специалисты МЧС: как сообщается, поднявшийся ветер идет воде «на пользу» — волны начинают размывать насыпь, из-за чего работы по ее укреплению приходится вести практически круглосуточно. В борьбе со стихией задействовано почти 400 специалистов и 50 единиц техники.

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#Илья Скобин#Транспорт#Видео#МЧС#ГИБДД#Новости#Вода#Дорога#Ветер#Автомобили#Тюмень-Омск#Насыпь#Паводковая ситуация
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