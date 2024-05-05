Ветер гонит волны. Защита трассы Тюмень-Омск от воды осложнилась сильным ветром

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
На территории Абатского района Тюменской области сохраняется опасная паводковая ситуация, затрагивающая трассу Тюмень-Омск: воде иногда удается просочиться на «закованную» в насыпи дорогу.
Кроме того, в такой ситуации будет опасным и возможное скопление автомобилей — напомним, сегодня движение по некоторым участкам дороги вновь ограничивали, чтобы не допускать заторов. Но и эта мера не всегда эффективна — по данным ГИБДД Тюменской области, в течение дня движение по трассе осуществлялось в реверсивном режиме.
Вместе с тем, с определенными сложностями сталкиваются и специалисты МЧС: как сообщается, поднявшийся ветер идет воде «на пользу» — волны начинают размывать насыпь, из-за чего работы по ее укреплению приходится вести практически круглосуточно. В борьбе со стихией задействовано почти 400 специалистов и 50 единиц техники.