Ветер гонит волны. Защита трассы Тюмень-Омск от воды осложнилась сильным ветром

Кроме того, в такой ситуации будет опасным и возможное скопление автомобилей — напомним, сегодня движение по некоторым участкам дороги вновь ограничивали, чтобы не допускать заторов. Но и эта мера не всегда эффективна — по данным ГИБДД Тюменской области, в течение дня движение по трассе осуществлялось в реверсивном режиме.