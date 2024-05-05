Проблемные километры. Движение грузовиков по трассе Тюмень-Омск вновь ограничили

В частности, для проезда фур перекроют 426-й, 491-й и 579-й километры федеральной трассы Р-402 — в течение дня движение «тяжеловесов» по этим участкам будут запрещать каждые два часа. Сейчас дорога уже закрыта для грузовиков — движение возобновят в 10 часов. Следующие перекрытия запланированы на 12, 15 и 18 часов.