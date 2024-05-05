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Published Сегодня, 03:25

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Updated Сегодня, 03:27

иллюстрация

Проблемные километры. Движение грузовиков по трассе Тюмень-Омск вновь ограничили

5 мая 2024, 03:25
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области перекрыли движение большегрузов по федеральной трассе

Введенный запрет не касается техники, занятой в борьбе с паводком.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области, паводковая обстановка на трассе Тюмень-Омск все еще остается тяжелой — из-за чего в воскресенье, 5 мая, движение грузовиков по некоторым участкам трассы будут ограничивать.

В частности, для проезда фур перекроют 426-й, 491-й и 579-й километры федеральной трассы Р-402 — в течение дня движение «тяжеловесов» по этим участкам будут запрещать каждые два часа. Сейчас дорога уже закрыта для грузовиков — движение возобновят в 10 часов. Следующие перекрытия запланированы на 12, 15 и 18 часов.

Напомним, ранее Город55 уже сообщал о перекрытии транспортной магистрали между Тюменью и Омском — с начала месяца движение крупной техники ограничивали уже трижды.

Паводок наступает. Омичей предупредили об ограничении движения на трассе Тюмень-Омск
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#Илья Скобин#Транспорт#Омская область#УМВД#Паводок#Техника#Новости#Ограничения#Перекрытие#Грузовики#Трасса Тюмень-Омск
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