Дожди и мощный ветер. Синоптики рассказали, какая погода ожидает омичей

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
По данным сервиса Ventusky, погода на будущей неделе преподнесет омичам множество сюрпризов, зачастую — не самых приятных. Но, вместе со всеми погодными буйствами, в город вернется и тепло.
В понедельник, 6 мая, температура не покажет особенных рекордов — в течение дня столбик термометра дотянется до отметки в +10 градусов. Но — больших скачков не предвидится: теплеть будет постепенно, несмотря на утренние 0 градусов. Во второй половине дня ожидается усиление ветра — его порывы будут достигать 11,9 м/с.
Во вторник тенденция на повышение температуры сохранится: утренние +4 «вырастут» до +14, однако есть вероятность выпадения осадков: в полдень прогнозируется кратковременный дождь, который вечером может стать настоящим ливнем. Порывистый ветер тоже никуда не денется: 11-12 м/c станут регулярным явлением во второй половине дня.
В среду, 8 мая, осадков не прогнозируется — наоборот, по данным синоптиков, омичей ожидает существенное повышение температуры до 20 градусов тепла. Но, терять бдительность все-таки не стоит — порывы сильного ветра никуда не денутся (прогнозируемая скорость: 12 м/с.).
В праздничный четверг температура «подрастет» до +25 градусов тепла: большую часть дня прогнозируется пасмурная погода при очень сильных порывах ветра — до 50-54 км/ч.
После такого мощного температурного подъема город будет несколько дней остывать: уже в пятницу, 10 мая, большую часть дня столбик термометра будет держаться на отметке 15-16 градусов тепла. Во второй половине дня синоптики прогнозируют обильные дожди — прекратятся они ближе к ночи. Кроме того, в пятницу стихнет и ветер — «фоновая» скорость воздушного потока будет держаться на уровне 4-5 м/c.
На выходных температура незначительно упадет: в субботу и воскресенье температура составит 14-15 градусов тепла. Осадков не прогнозируется, но порывы ветра вновь усилятся до 11 м/c на «пике».