Дожди и мощный ветер. Синоптики рассказали, какая погода ожидает омичей

После такого мощного температурного подъема город будет несколько дней остывать: уже в пятницу, 10 мая, большую часть дня столбик термометра будет держаться на отметке 15-16 градусов тепла. Во второй половине дня синоптики прогнозируют обильные дожди — прекратятся они ближе к ночи. Кроме того, в пятницу стихнет и ветер — «фоновая» скорость воздушного потока будет держаться на уровне 4-5 м/c.