Дорожная западня. Автомобиль провалился под асфальт в центре Омска

Городская администрация уже осведомлена о ситуации и сообщила причину произошедшего: по данным специалистов, провал образовался из-за разрушения железобетонной плиты рядом с ливневым колодцем. Кроме того, как отмечается в комментарии администрации, ремонтные работы начнут уже на будущей неделе — пока что опасную территорию оградили.