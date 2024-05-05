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Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

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Updated Сегодня, 08:44

иллюстрация

Дорожная западня. Автомобиль провалился под асфальт в центре Омска

5 мая 2024, 08:42
Фото: 1MI
иллюстрация

Автомобиль омича провалился в яму на улице Масленникова

Жалоба на неожиданный «капкан» для автомобилей появилась в одном из популярных городских сообществ в социальной сети «ВКонтакте».

Как отметил автор сообщения, потенциально опасным для водителей оказался небольшой участок асфальтового покрытия на улице Масленникова, рядом с одним из коллекторов ливневой канализации. Подробности инцидента неизвестны, но на фото видно, что автомобиль «нырнул» под асфальт передним правым колесом.

Скриншот сообщения об аварийном участкеСкриншот сообщения об аварийном участке
Проавлившийся автомобильПроавлившийся автомобиль
Провалившийся автомобильПровалившийся автомобиль
Скриншот сообщения об аварийном участке
Фото: Сообщество «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте»

Городская администрация уже осведомлена о ситуации и сообщила причину произошедшего: по данным специалистов, провал образовался из-за разрушения железобетонной плиты рядом с ливневым колодцем. Кроме того, как отмечается в комментарии администрации, ремонтные работы начнут уже на будущей неделе — пока что опасную территорию оградили.

Напомним, проблемы с автодорогами наблюдаются и в Омской области: сегодня на трассе Тюмень-Омск было вновь введено ограничение движения большегрузной техники — это связано с обострением паводковой обстановки вокруг магистрали.

Проблемные километры. Движение грузовиков по трассе Тюмень-Омск вновь ограничили
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#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Автомобиль#Асфальт#Новости#Коллекторы#Ремонтные работы#Городская администрация#Ливневая канализация
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