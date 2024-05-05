Дорожная западня. Автомобиль провалился под асфальт в центре Омска

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Как отметил автор сообщения, потенциально опасным для водителей оказался небольшой участок асфальтового покрытия на улице Масленникова, рядом с одним из коллекторов ливневой канализации. Подробности инцидента неизвестны, но на фото видно, что автомобиль «нырнул» под асфальт передним правым колесом.
Городская администрация уже осведомлена о ситуации и сообщила причину произошедшего: по данным специалистов, провал образовался из-за разрушения железобетонной плиты рядом с ливневым колодцем. Кроме того, как отмечается в комментарии администрации, ремонтные работы начнут уже на будущей неделе — пока что опасную территорию оградили.
Напомним, проблемы с автодорогами наблюдаются и в Омской области: сегодня на трассе Тюмень-Омск было вновь введено ограничение движения большегрузной техники — это связано с обострением паводковой обстановки вокруг магистрали.