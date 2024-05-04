Не вернулась из школы. В Омске начали поиски 13-летней девочки с фиолетовыми волосами

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
В пресс-службе омской полиции сообщили, что накануне родственники 13-летней девочки обратились в полицию с заявлением о ее розыске. Вечером она не вернулась домой из школы. Ранее уже были случаи, когда девочка уходила из дома без разрешения.
Описание пропавшей: на вид около 14 лет, рост примерно 165 сантиметров, плотного телосложения. Глаза голубые, волосы фиолетового цвета. Была одета в синие джинсы и кофту, а также розовые кроссовки. С собой был рюкзак фиолетового цвета.
Напоминаем, что в Омске продолжаются поиски женщины, пропавшей в 1989 году. Ее родные надеются найти омичку живой. Последний раз 23-летнюю девушку видели 19 октября: она купила билет до Ишима и пошла на рынок. Но в поезд так и не села. Поиски 34 года назад не дали результатов. Родные решили не отчаиваться и попытаться найти женщину.