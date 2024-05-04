Не вернулась из школы. В Омске начали поиски 13-летней девочки с фиолетовыми волосами

Напоминаем, что в Омске продолжаются поиски женщины, пропавшей в 1989 году. Ее родные надеются найти омичку живой. Последний раз 23-летнюю девушку видели 19 октября: она купила билет до Ишима и пошла на рынок. Но в поезд так и не села. Поиски 34 года назад не дали результатов. Родные решили не отчаиваться и попытаться найти женщину.