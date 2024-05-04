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Published Сегодня, 10:44

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Updated Сегодня, 10:52

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«Квадрат» за 117 тысяч. Квартиры в омских новостройках за год подорожали почти на 25%

4 мая 2024, 10:44
Фото: Город55
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Омичей предупредили о значительном повышении цен на новостройки

За первые три месяца цены на новостройки выросли на 7,7%, а на вторичном рынке — на 4,6%. К началу апреля квадратный метр в новостройках стоил 117 800 рублей, а на вторичном рынке — 97 400 рублей.

По данным Омскстата, к концу первого квартала текущего года в Омской области наблюдался рост средних цен на жилье. В частности, стоимость новостроек за первые три месяца года увеличилась на 7,7%, а цены на вторичном рынке жилья выросли на 4,6%.

Стоит отметить, что к началу апреля квартиры на первичном рынке стоили 117,8 тысячи рублей за квадратный метр. Год назад эта цена составляла 94,6 тысячи рублей, то есть за год стоимость выросла на 24,5%.

Средние цены и индексы цен на рынке жилья Омской областиСредние цены и индексы цен на рынке жилья Омской области
Средние цены и индексы цен на рынке жилья Омской области
Фото: Омскстат

Оказалось, что сейчас в Омске невозможно найти новостройки, где стоимость квадратного метра была бы ниже 100 тысяч рублей. Стоимость типовых квартир составляет 101,2 тысячи рублей за квадратный метр, улучшенного качества — 124,2 тысячи рублей, а элитных — 160,3 тысячи рублей.

На вторичном рынке недвижимости стоимость квадратного метра в среднем выросла до 97,4 тысяч рублей. За год рост составил 18%. Если сравнивать с первым кварталом прошлого года, то тогда квадратный метр стоил 82,5 тысяч рублей.

За «вторички» низкого качества просят 79,6 тысячи рублей за квадратный метр. За типовые квартиры нужно заплатить 93,1 тысячи рублей за квадратный метр, за квартиры улучшенного качества — 109,3 тысячи рублей, а за элитные квартиры — 148,6 тысячи рублей.

Омск занял второе место в рейтинге по темпам роста цен на вторичное жилье
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