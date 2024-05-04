«Квадрат» за 117 тысяч. Квартиры в омских новостройках за год подорожали почти на 25%

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
По данным Омскстата, к концу первого квартала текущего года в Омской области наблюдался рост средних цен на жилье. В частности, стоимость новостроек за первые три месяца года увеличилась на 7,7%, а цены на вторичном рынке жилья выросли на 4,6%.
Стоит отметить, что к началу апреля квартиры на первичном рынке стоили 117,8 тысячи рублей за квадратный метр. Год назад эта цена составляла 94,6 тысячи рублей, то есть за год стоимость выросла на 24,5%.
Оказалось, что сейчас в Омске невозможно найти новостройки, где стоимость квадратного метра была бы ниже 100 тысяч рублей. Стоимость типовых квартир составляет 101,2 тысячи рублей за квадратный метр, улучшенного качества — 124,2 тысячи рублей, а элитных — 160,3 тысячи рублей.
На вторичном рынке недвижимости стоимость квадратного метра в среднем выросла до 97,4 тысяч рублей. За год рост составил 18%. Если сравнивать с первым кварталом прошлого года, то тогда квадратный метр стоил 82,5 тысяч рублей.
За «вторички» низкого качества просят 79,6 тысячи рублей за квадратный метр. За типовые квартиры нужно заплатить 93,1 тысячи рублей за квадратный метр, за квартиры улучшенного качества — 109,3 тысячи рублей, а за элитные квартиры — 148,6 тысячи рублей.