Аукцион закрыт: в Омске не нашли желающих отремонтировать здание горсовета за 27 млн

В Омске не удалось найти подрядчика для ремонта здания горсовета, расположенного по адресу Думская, 1. На эти работы было выделено 27,1 млн рублей. Однако, согласно информации на сайте госзакупок, до окончания срока подачи заявок ни одна из них не была подана. В результате торги были признаны несостоявшимися.