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Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

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Updated Сегодня, 08:11

иллюстрация

Аукцион закрыт: в Омске не нашли желающих отремонтировать здание горсовета за 27 млн

4 мая 2024, 08:09
Фото: Город55
иллюстрация
На эти работы было выделено 27,1 млн рублей. Однако, согласно информации на сайте государственных закупок, ни одна заявка не была подана до окончания срока подачи. В результате торги были признаны несостоявшимися.

В Омске не удалось найти подрядчика для ремонта здания горсовета, расположенного по адресу Думская, 1. На эти работы было выделено 27,1 млн рублей. Однако, согласно информации на сайте госзакупок, до окончания срока подачи заявок ни одна из них не была подана. В результате торги были признаны несостоявшимися.

Отметим, что здание было построено в 1897 году и является объектом культурного наследия регионального значения — памятником истории и культуры.

Ранее Город55 сообщал, что подрядчику предстоит провести работы по вертикальной и горизонтальной гидроизоляции, сделать отмостку, установить приямки, облицевать стены гранитными плитами и восстановить кирпичную кладку. Кроме того, в стоимость контракта включена доставка материалов до места работ, а также разборка грунта и покрытий.

На реставрацию здания Омского горсовета на Думской выделили 27 млн рублей
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