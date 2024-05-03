Задушил из-за денег. Убийцу заслуженного учителя из Омска отправили в СИЗО на полгода

В итоге женщина согласилась дать ему взаймы и впустила его в дом. Зная, что в доме могут быть и другие деньги, мужчина напал на пенсионерку, несколько раз ударил ее металлической трубой, а затем задушил. В суде подсудимый так и не признал свою вину.