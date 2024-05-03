Задушил из-за денег. Убийцу заслуженного учителя из Омска отправили в СИЗО на полгода

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
В пресс-службе Омских судов сообщили, что в облсуде началось рассмотрение уголовного дела в отношении 62-летнего жителя села Евгащино Большереченского района. Он обвиняется в разбое и убийстве.
Выяснилось, что в начале июля прошлого года обвиняемый, будучи в нетрезвом состоянии, отправился к дому 88-летней пенсионерки, которая являлась заслуженным учителем РСФСР. Он хотел занять у нее 100 рублей.
В итоге женщина согласилась дать ему взаймы и впустила его в дом. Зная, что в доме могут быть и другие деньги, мужчина напал на пенсионерку, несколько раз ударил ее металлической трубой, а затем задушил. В суде подсудимый так и не признал свою вину.
Накануне областной суд продлил срок его содержания под стражей в СИЗО на шесть месяцев. Стоит отметить, что ранее он уже имел проблемы с законом. Следующее судебное заседание состоится 7 мая 2024 года.