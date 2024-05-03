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судебное заседание

Задушил из-за денег. Убийцу заслуженного учителя из Омска отправили в СИЗО на полгода

3 мая 2024, 07:50
Фото: Пресс-служба омских судов
судебное заседание

В Омской области убийцу заслуженного учителя РСФСР отправили на полгода в СИЗО

В суде рассказали, что 62-летний житель села Евгащино несколько раз ударил пенсионерку металлической трубой, а потом задушил ее. Женщина согласилась дать ему в долг и впустила в дом. Зная, что у нее могут быть и другие деньги, мужчина решил напасть на нее.

В пресс-службе Омских судов сообщили, что в облсуде началось рассмотрение уголовного дела в отношении 62-летнего жителя села Евгащино Большереченского района. Он обвиняется в разбое и убийстве.

судебное заседание
Видео: Пресс-служба омских судов

Выяснилось, что в начале июля прошлого года обвиняемый, будучи в нетрезвом состоянии, отправился к дому 88-летней пенсионерки, которая являлась заслуженным учителем РСФСР. Он хотел занять у нее 100 рублей.

В итоге женщина согласилась дать ему взаймы и впустила его в дом. Зная, что в доме могут быть и другие деньги, мужчина напал на пенсионерку, несколько раз ударил ее металлической трубой, а затем задушил. В суде подсудимый так и не признал свою вину.

Накануне областной суд продлил срок его содержания под стражей в СИЗО на шесть месяцев. Стоит отметить, что ранее он уже имел проблемы с законом. Следующее судебное заседание состоится 7 мая 2024 года.

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