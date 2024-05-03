Всемирно известная омичка Рослякова прошлась по подиуму с Ириной Шейк

Влада Рослякова рассказала, что сам кутюрье обратился к ней и попросил улыбаться публике на показе. Модель из России отметила также красоту коллег, с которыми участвовала в мероприятии. Девушка призналась, что была счастлива пообщаться с известнейшим модельером и дать волю всей радости, что она испытывала в тот момент.