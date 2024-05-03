Всемирно известная омичка Рослякова прошлась по подиуму с Ириной Шейк

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Американский дизайнер и модельер Ральф Лорен представил новую коллекцию одежды Holiday 2024 Runway Show. Одной из моделей на его показе стала 36-летняя уроженка Омска Влада Рослякова.
Участвовать в свежем показе бренда Ralph Lauren ей довелось вместе с Ириной Шейк и супермоделью из 90-х Кристи Тарлингтон. Девушка из Омска вышла на подиум в блестящем бежевом платье, которое было похоже на чешую или кольчугу. Платье в пол с открытыми плечами и длинные серьги-капли подчеркнули красоту модели. Волосы у девушки были распущены.
Влада Рослякова рассказала, что сам кутюрье обратился к ней и попросил улыбаться публике на показе. Модель из России отметила также красоту коллег, с которыми участвовала в мероприятии. Девушка призналась, что была счастлива пообщаться с известнейшим модельером и дать волю всей радости, что она испытывала в тот момент.
«Женщина, для которой я создаю дизайн, обладает красотой, исходящей из внутренней уверенности. Она одевается для себя. Ее стиль личный и смелый. Она верит в тихую изысканность, неопределяемую временем или тенденциями. Моя осенне-праздничная коллекция вдохновлена этой женщиной — ее ощущением вневременности, ее индивидуальностью — стилем, который вечен», — говорит о своей новой работе создатель бренда.
В новой коллекции Ralph Lauren представлены образы естественных спокойных цветов — бежевый, черный, коричневый. Базовые оттенки отлично подходят друг к другу, это стиль «тихой роскоши». В работе очень много текстуры, которая делает образы еще более привлекательными.
Открыла показ супермодель Тарлингтон, на ней был светлый костюм. Образ дополнял однотонный бежевый галстук и сумка. Ирина Шейк представила обтягивающий коричневый костюм Ralph Lauren, распустив волосы. Далее на подиуме появилась модель из Омска Влада Рослякова.
Девушка родилась в Омске в 1987 году. Строго говоря, ее настоящее имя — Елена. Агенты в Париже посоветовали ей выбрать более звучное с фамилией и цепляющее имя. Она решила стать Владой, использовав имя своего отца Владимира.
В школе будущая модель даже не думала над тем, чтобы строить карьеру в сфере моды. Она планировала стать психологом и в 11 классе записалась на подготовительные курсы для поступления в вуз. Там судьба свела Елену с работающей моделью и она заинтересовалась профессией.
Отец Елены опасался отпускать ее заграницу. Впрочем девушка признавалась, что и сама страшилась будущего. Тем временем на портфолио юной омички обратили внимание сразу несколько всемирных агентств. Попробовав себя в моделинге в России, Влада Рослякова отправилась в Токио и Нью-Йорк.
Теперь она является одной из самых известных российских моделей на Западе. За свою карьеру модель из Омска стала лицом рекламных кампаний самых популярных брендов по всему миру. Согласно французскому Vogue, Рослякова входит в топ-30 самых востребованных моделей мира первой декады второго миллениума наряду с Натальей Водяновой, Анной Селезнёвой, Наташей Поли, Сашей Пивоваровой и другими.
Сейчас она проживает в Нью-Йорке, получив гражданство США. Однако о малой родине девушка не забывает: Влада Рослякова приезжает на новогодние каникулы в Омскую область и проводит время с родными.
К слову, топ-модель из Омска также снимается в фильмах. В прошлом году в США состоялась премьера фэнтези-фильма Spiderlily. Это короткометражка, в которой Влада Рослякова сыграла принцессу Фиону. Кинокартину представила компания Andromeda Pictures.