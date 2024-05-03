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Воспользовалась небезопасным сайтом. Пенсионерка перевела мошенникам 11 000 рублей

3 мая 2024, 10:40
Фото: Изображение Midjourney
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Пенсионерка перевела мошенникам 11 000 рублей на небезопасном сайте

Женщина хотела перевести средства с одной карты на другую, но деньги так и не попали на нужный счет, из-за чего она обратилась в полицию.

Прокуратура Большереченского района направила в районный суд Новосибирска иск по делу о необоснованном обогащении. Потерпевшей стала пожилая жительница Омской области.

Установлено, что пенсионерка хотела перевести 11 000 рублей с одной своей карты на другую, для этого она открыла первый попавшийся сайт, где и совершила операцию. Она ввела данные обеих карт, однако позже обратила внимание, что зачисления списанных средств не произошло.

Чтобы понять, в чем проблема, женщина направилась в отделение банка. Там ей пояснили, что она перевела деньги не себе, а другому лицу. Потерпевшая обратилась в полицию. В ходе расследования правоохранители устранили личность владельца счета, на который поступили деньги.

В результате прокурор Большереченского района направил в районный суд Новосибирска иск о взыскании в пользу женщины с владельца счета поступившей суммы.

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