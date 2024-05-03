Воспользовалась небезопасным сайтом. Пенсионерка перевела мошенникам 11 000 рублей

Установлено, что пенсионерка хотела перевести 11 000 рублей с одной своей карты на другую, для этого она открыла первый попавшийся сайт, где и совершила операцию. Она ввела данные обеих карт, однако позже обратила внимание, что зачисления списанных средств не произошло.