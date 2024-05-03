В Омске из-за капремонта путей временно сократят трамвайные маршруты

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
В городской администрации омичей предупредили, что трамваи в направлении Амурского поселка временно будут ездить по укороченным маршрутам. Такие изменения связаны с капремонтом путей на улице Челюскинцев на участке от5-й Северной до 8-й Восточной.
Из-за проведения работ трамвайные маршруты №1, 4, 7 в направлении Амура сократятся с 20:30 6 мая до 5:30 7 мая и с 20:30 8 мая до 5:30 9 мая. Они будут следовать до остановки «Улица 11-я Ремесленная».
Напомним, что 6, 7, 8 и 9 мая в честь Дня Победы в одном из городских трамваев будут исполнять песни военных лет.