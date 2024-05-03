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Из-за капремонта путей омские трамваи будут ездить по укороченным маршрутам

В Омске из-за капремонта путей временно сократят трамвайные маршруты

3 мая 2024, 13:06
Фото: 1MI

Из-за капремонта путей омские трамваи будут ездить по укороченным маршрутам

Изменения затронут трамваи, которые следуют в Амурский поселок, схемы движения будут сокращены с 20:30 6 мая до 5:30 7 мая и с 20:30 8 мая до 5:30 9 мая.

В городской администрации омичей предупредили, что трамваи в направлении Амурского поселка временно будут ездить по укороченным маршрутам. Такие изменения связаны с капремонтом путей на улице Челюскинцев на участке от5-й Северной до 8-й Восточной.

Из-за проведения работ трамвайные маршруты №1, 4, 7 в направлении Амура сократятся с 20:30 6 мая до 5:30 7 мая и с 20:30 8 мая до 5:30 9 мая. Они будут следовать до остановки «Улица 11-я Ремесленная».

Напомним, что 6, 7, 8 и 9 мая в честь Дня Победы в одном из городских трамваев будут исполнять песни военных лет.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Ограничение движения#Капремонт#Перекрыто движение#Капитальный ремонт#Трамвай#Новости#Схема движения#Изменение движения#Трамвайные пути#Трамваи#Движение#Трамвайная остановка
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