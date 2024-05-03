Уложились в пять дней. На Московке-2 в Омске снесли обрушившийся аварийный дом

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В Омске завершились работы по разбору ранее расселенного аварийного дома на Молодогвардейской, 39, в котором 28 апреля обрушился лестничный пролет. К разбору подрядная организация приступила сразу после того, как завершили работать спасатели и аварийные службы.
«В сносе были задействованы 5 единиц спецтехники и рабочие», — сообщил мэр Сергей Шелест.
Подрядчику еще осталось убрать с площадки строительный мусор. Сделать это обещают в ближайшие дни.
Напомним, что на момент обрушения пролета в трехэтажке 1959 года постройки уже никто не проживал. Жильцов дома, признанного аварийным десять лет назад, расселили еще в октябре 2023 года.