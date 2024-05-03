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Published Сегодня, 07:28

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В Омске после обрушения полностью снесли аварийный дом на Молодогвардейской

Уложились в пять дней. На Московке-2 в Омске снесли обрушившийся аварийный дом

3 мая 2024, 07:28

В Омске после обрушения полностью снесли аварийный дом на Молодогвардейской

Подрядчику осталось только убрать с площадки весь строительный мусор.

В Омске завершились работы по разбору ранее расселенного аварийного дома на Молодогвардейской, 39, в котором 28 апреля обрушился лестничный пролет. К разбору подрядная организация приступила сразу после того, как завершили работать спасатели и аварийные службы.

«В сносе были задействованы 5 единиц спецтехники и рабочие», — сообщил мэр Сергей Шелест.

Подрядчику еще осталось убрать с площадки строительный мусор. Сделать это обещают в ближайшие дни.

Напомним, что на момент обрушения пролета в трехэтажке 1959 года постройки уже никто не проживал. Жильцов дома, признанного аварийным десять лет назад, расселили еще в октябре 2023 года.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Аварийное жилье#Снос дома#Демонтаж#Аварийные дома#Новости#Обрушение#Расселение
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