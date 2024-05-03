Требуют компенсацию. Бывшие сотрудники ФК «Иртыш» отсудили 1,3 млн при увольнении

Экс-сотрудники ФК «Иртыш» через суд добились выплаты компенсации при увольнении

После увольнения работники не получили денежную компенсацию и премию. В суде представитель клуба объяснил, что приказ о выплатах не был издан и на тот момент у клуба не было средств для этого. По решению суда в общей сложности работникам было выплачено 1,3 млн.