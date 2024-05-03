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иллюстрация

Требуют компенсацию. Бывшие сотрудники ФК «Иртыш» отсудили 1,3 млн при увольнении

3 мая 2024, 04:01
Фото: Город55
иллюстрация

Экс-сотрудники ФК «Иртыш» через суд добились выплаты компенсации при увольнении

После увольнения работники не получили денежную компенсацию и премию. В суде представитель клуба объяснил, что приказ о выплатах не был издан и на тот момент у клуба не было средств для этого. По решению суда в общей сложности работникам было выплачено 1,3 млн.

В пресс-службе областного суда рассказали, что в результате рассмотрения дела в апелляционном порядке суд взыскал компенсации при увольнении бывших сотрудников омского футбольного клуба «Иртыш».

Иск поступил в Октябрьский районный суд. Его подали бывшие сотрудники администрации ФК «Иртыш»: Барсуков, Толдыкин, Беляев, занимавшие должности заместителя президента клуба, начальника команды и старшего администратора. Оказалось, что в июле прошлого года они расторгли с работодателем трудовое соглашение. Однако работодатель так и не выплатил им денежной компенсации и премии.

На суде представитель «Иртыша» указал, что приказ о выплате компенсаций руководителем не издавался. Поэтому не было и выплат, а кроме того, этим категориям сотрудников выплаты не положены. Со слов ответчика, бывший президент клуба «необоснованно принял решение о заключении соглашения о расторжении договора на условиях выплат компенсаций».

В итоге районный суд принял решение о выплате компенсации и премии работникам. Барсукову суд присудил 673 тысячи рублей (включая компенсацию морального вреда), Толдыкину — 458 тысяч, а Беляеву — 169 тысяч. Облсуд оставил решение районного суда без изменений, и оно вступило в законную силу.

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