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В Омске суд вынес приговор по делу о покушении на убийство по найму

Омский суд вынес приговор по делу о покушении на заказное убийство

3 мая 2024, 12:42
Фото: Прокуратура Омской области

В Омске суд вынес приговор по делу о покушении на убийство по найму

Омич не захотел делит имущество при разводе с женой и попросил коллегу найти человека, который убьет ее за 1 миллион рублей.

Советский районный суд вынес приговор 52-летнему замначальника управления филиала строительно-монтажной фирмы и его 49-летнему коллеге. Они обвиняются в покушении на убийство по найму из корыстных побуждений (ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В ходе расследования удалось установить, что омич Александр Налепов не хотел делить с женой имущество во время развода, поэтому решил заказать ее убийство. Он обратился к знакомому по работе с просьбой найти исполнителя преступления и пообещал ему за это 1 миллион рублей. Коллега согласился и связался со своим ранее судимым приятелем, которому также предложил миллион и передал фотографию «жертвы».

Однако бывший заключенный решил не участвовать в сговоре и сообщил о готовящемся убийстве в полицию. Все дальнейшие действия проходили под контролем правоохранителей. Заказчик и посредник были задержаны, когда передавали «исполнителю» оставшуюся сумму. Чтобы заставить подсудимых поверить, что убийство действительно было, его пришлось инсценировать.

В результате суд назначил Налепову наказание в виде в виде 9 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год, а его сообщнику — 8 лет заключения. Кроме того, суд обязал супруга выплатить потерпевшей 1 млн рублей, а его коллегу — 500 тысяч рублей морального вреда.

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