Омский суд вынес приговор по делу о покушении на заказное убийство

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Советский районный суд вынес приговор 52-летнему замначальника управления филиала строительно-монтажной фирмы и его 49-летнему коллеге. Они обвиняются в покушении на убийство по найму из корыстных побуждений (ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
В ходе расследования удалось установить, что омич Александр Налепов не хотел делить с женой имущество во время развода, поэтому решил заказать ее убийство. Он обратился к знакомому по работе с просьбой найти исполнителя преступления и пообещал ему за это 1 миллион рублей. Коллега согласился и связался со своим ранее судимым приятелем, которому также предложил миллион и передал фотографию «жертвы».
Однако бывший заключенный решил не участвовать в сговоре и сообщил о готовящемся убийстве в полицию. Все дальнейшие действия проходили под контролем правоохранителей. Заказчик и посредник были задержаны, когда передавали «исполнителю» оставшуюся сумму. Чтобы заставить подсудимых поверить, что убийство действительно было, его пришлось инсценировать.
В результате суд назначил Налепову наказание в виде в виде 9 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год, а его сообщнику — 8 лет заключения. Кроме того, суд обязал супруга выплатить потерпевшей 1 млн рублей, а его коллегу — 500 тысяч рублей морального вреда.