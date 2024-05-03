Омский суд вынес приговор по делу о покушении на заказное убийство

В ходе расследования удалось установить, что омич Александр Налепов не хотел делить с женой имущество во время развода, поэтому решил заказать ее убийство. Он обратился к знакомому по работе с просьбой найти исполнителя преступления и пообещал ему за это 1 миллион рублей. Коллега согласился и связался со своим ранее судимым приятелем, которому также предложил миллион и передал фотографию «жертвы».