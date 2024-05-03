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Омский предприниматель Алексей Игнатьев закрыл свое ИП

Один из крупнейших торговцев топливом в Омске закрыл свое ИП

3 мая 2024, 05:08
Фото: 1MI

Омский предприниматель Алексей Игнатьев закрыл свое ИП

Бизнесмен владеет ООО «Максима» и еще несколькими фирмами.

Омский бизнесмен Алексей Игнатьев прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Соответствующая запись в ЕГРНИП (госреестре ИП) появилась вчера, 2 мая. Основной специализацией ИП было «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».

Алексей Игнатьев владеет целым рядом фирм, в числе которых ООО «Аметист», «Лазурит» и «МИГ», занимающиеся «управлением недвижимостью» (во первых двух случаях он еще и директор). Ему же принадлежит уставный капитал ООО «Максима», когда-то одного из крупнейших продавцов топлива в Омске. В прошлом Игнатьев был совладельцем предприятий, прописанных в Москве, Петербурге, Вологде и Иркутске. В качестве ИП бизнесмен зарегистрировался в феврале 2023 года.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Алексей Игнатьев#Закрытие ИП
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