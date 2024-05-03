Один из крупнейших торговцев топливом в Омске закрыл свое ИП

Алексей Игнатьев владеет целым рядом фирм, в числе которых ООО «Аметист», «Лазурит» и «МИГ», занимающиеся «управлением недвижимостью» (во первых двух случаях он еще и директор). Ему же принадлежит уставный капитал ООО «Максима», когда-то одного из крупнейших продавцов топлива в Омске. В прошлом Игнатьев был совладельцем предприятий, прописанных в Москве, Петербурге, Вологде и Иркутске. В качестве ИП бизнесмен зарегистрировался в феврале 2023 года.