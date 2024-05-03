Незаконные отказы. В омском УМВД в 2023 году скрывали каждое седьмое преступление

За прошлый год сотрудники УМВД России по Омской области скрыли от учета 3409 преступлений, что составляет 14,1% от общего числа зарегистрированных в регионе преступлений, то есть это каждое седьмое преступление. Происходит это чаще всего из-за вынесения незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и длительного неприятия решений.