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Незаконные отказы. В омском УМВД в 2023 году скрывали каждое седьмое преступление

3 мая 2024, 06:42
Фото: 1MI
Иллюстрация

В 2023 году в омской полиции скрывали каждое седьмое преступление

К дисциплинарной ответственности в прошлом году привлекли 2543 должностных лица.

В ежегодном отчете Уполномоченного Омской области по правам человека Ирины Касьяновой рассказывается о нарушениях, которые совершают сотрудники регионального УМВД.

За прошлый год сотрудники УМВД России по Омской области скрыли от учета 3409 преступлений, что составляет 14,1% от общего числа зарегистрированных в регионе преступлений, то есть это каждое седьмое преступление. Происходит это чаще всего из-за вынесения незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и длительного неприятия решений.

По инициативе самого омского УМВД, как следует из доклада уполномоченного, в регионе в 2023 году выявили 819 преступлений, скрытых от учета. Для сравнения в 2022 году таких преступлений было в 2,2 раза меньше.

«Для устранения нарушений, допущенных УМВД России по Омской области, органами прокуратуры внесено 513 представлений, по результатам рассмотрения которых 2 543 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — утверждает в отчете Касьянова.

В прошлом году к уголовной ответственности по запросу уполномоченного привлекли 12 полицейских (по 12 эпизодам). Из них восемь человек — из-за превышения должностных полномочий, двоих — из-за нарушения ПДД, одного — из-за мошенничества и еще одного — за взятку.

Добавим, что количество жалоб по вопросам деятельности органов внутренних дел, которые жители региона отправляли уполномоченному, уменьшилось со 108 в 2022 году до 74 — в 2023-м. В них омичи жаловались на волокиту, бездействие полицейских, отказ в возбуждении дела.

Ранее Город55 рассказывал о жалобах омских заключенных. Не обошлось без сообщений о пыточных комнатах, правда, при осмотре колоний команда Касьяновой ничего не обнаружила.

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#Юлия Истомина#Полицейские#Преступление#Полиция#Омск#Омская область#Нарушения#Жалобы#Уголовное дело#Новости#Уполномоченный по правам человека#Уголовные дела
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