Мэр Сочи Копайгородский рассказал об освоении новой сельскохозяйственной технологии

Posted 3 мая, 07:05
Published 3 мая, 07:05
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Предприятие «Победа» специализируется на выращивании рыбы. В частности, вот уже шесть лет здесь разводят африканского сома. Производство достигло солидного уровня — до 15 тонн в год. Поставка продукции осуществляется в городские санатории и рестораны. А недавно технологи освоили выращивание салатной зелени. Производственная линия уже налажена, поданы документы на сертификацию.
«Это направление перспективно. Вода, в которой выращивают сомов, стала питательной средой для растений. Процесс позволяет сократить издержки и обеспечить экологическую безопасность продукции. Поручил проработать вопрос организации дополнительного рынка сбыта на муниципальных ярмарках», — говорит глава курорта.
Алексей Сергеевич отметил, что одной из важнейших задач на своем посту считает налаживание производства качественной пищевой продукции, произведенной непосредственно на курорте. «Оказываем поддержку местным товаропроизводителям, в том числе в рамках нашего проекта „Выбирай Сочинское“, — говорит Копайгородский.
Должное внимание глава городской администрации уделяет всем отраслям городского хозяйства, благодаря чему город активно развивается и приобретает значимость не только как курорт, но и как промышленный центр.