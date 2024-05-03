Мэр Сочи Копайгородский рассказал об освоении новой сельскохозяйственной технологии

Предприятие «Победа» специализируется на выращивании рыбы. В частности, вот уже шесть лет здесь разводят африканского сома. Производство достигло солидного уровня — до 15 тонн в год. Поставка продукции осуществляется в городские санатории и рестораны. А недавно технологи освоили выращивание салатной зелени. Производственная линия уже налажена, поданы документы на сертификацию.