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Posted 3 мая, 07:05

Published 3 мая, 07:05

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

Мэр Сочи Копайгородский рассказал об освоении новой сельскохозяйственной технологии

Мэр Сочи Копайгородский рассказал об освоении новой сельскохозяйственной технологии

3 мая 2024, 07:05
Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii
Мэр Сочи Копайгородский рассказал об освоении новой сельскохозяйственной технологии
Мэр Сочи Алексей Копайгородский посетил городское предприятие «Победа». В рамках визита он ознакомился с результатами запуска новой технологии сочинских фермеров — аквапоникой.

Предприятие «Победа» специализируется на выращивании рыбы. В частности, вот уже шесть лет здесь разводят африканского сома. Производство достигло солидного уровня — до 15 тонн в год. Поставка продукции осуществляется в городские санатории и рестораны. А недавно технологи освоили выращивание салатной зелени. Производственная линия уже налажена, поданы документы на сертификацию.

«Это направление перспективно. Вода, в которой выращивают сомов, стала питательной средой для растений. Процесс позволяет сократить издержки и обеспечить экологическую безопасность продукции. Поручил проработать вопрос организации дополнительного рынка сбыта на муниципальных ярмарках», — говорит глава курорта.

Алексей Сергеевич отметил, что одной из важнейших задач на своем посту считает налаживание производства качественной пищевой продукции, произведенной непосредственно на курорте. «Оказываем поддержку местным товаропроизводителям, в том числе в рамках нашего проекта „Выбирай Сочинское“, — говорит Копайгородский.

Должное внимание глава городской администрации уделяет всем отраслям городского хозяйства, благодаря чему город активно развивается и приобретает значимость не только как курорт, но и как промышленный центр.

#Сочи#Алексей Копайгородский
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