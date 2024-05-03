Кем надо работать, чтобы зарабатывать до 200 тысяч в Омской области

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
С января по апрель этого года количество вахтовых вакансий выросло на 36%, если сравнивать с данным первого квартала прошлого года. К соответствующим выводам пришли аналитики сервиса hh.ru.
Больше всего вакансий от прямого работодателя представлено на рынке труда в Республике Башкортостан (5,8%), Красноярском крае (5,3%), Иркутской области (5,1%) и Москве (4,7%). На десятом месте в списке из 20 регионов находится Омская область.
Здесь также имеется достаточно вакансий с вахтой (2,7%). Если сравнивать с 2023 годом, то в текущем для вахтовиков есть на 26% больше работы. В свежих вакансиях Омской области имеются предложения для водителей (17,9%) машинистов (10%), разнорабочих (6,3%), сварщиков (4,9%), токарей (4,8%), слесарей (4%), упаковщиков (3,4%), электромонтажников (3,3%), монтажников (3%) и прорабов (2,5%).
Редко, но можно встретить вакансии вахтовым методом для журналистов, психологов, фотографов, event-менеджеров, главных врачей и юристов.
Медиана зарплаты в Омской области для вахтовиков составляет 149,9 тыс рублей. Это больше, чем в среднем по России. Средний уровень зарплаты в 2024 году на подобной работе — 142,5 тыс рублей.
Вахтовики-программисты получают при этом самую высокую зарплату — 200 тыс рублей. С начала года для специалистов этой отрасли предлагают 53 вакансии. Вторую позицию по уровню денежного вознаграждения занимает работа руководителем проектов — 198,2 тыс рублей. Аналитики не уточняют в каких конкретно сферах.
Работу вахтовым методом с зарплатой в 181,7 тыс рублей в месяц предлагают начальникам производств. Геодезистам в 2024 году платят 175,7 тыс рублей, операторам станков с ЧПУ — 175 тыс рублей. В списке высокооплачиваемых вакансий для вахтовиков также есть работа главным инженером проекта (170 тыс рублей) и специалистом по информационной безопасности (168,5 тыс рублей). Руководители отделы логистики могут зарабатывать на вахте ежемесячно по 166 тыс рублей.