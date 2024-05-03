Кем надо работать, чтобы зарабатывать до 200 тысяч в Омской области

Работу вахтовым методом с зарплатой в 181,7 тыс рублей в месяц предлагают начальникам производств. Геодезистам в 2024 году платят 175,7 тыс рублей, операторам станков с ЧПУ — 175 тыс рублей. В списке высокооплачиваемых вакансий для вахтовиков также есть работа главным инженером проекта (170 тыс рублей) и специалистом по информационной безопасности (168,5 тыс рублей). Руководители отделы логистики могут зарабатывать на вахте ежемесячно по 166 тыс рублей.