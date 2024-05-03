Это будет большая охота. В Омской области разрешили добыть почти 300 кабанов

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области определило норму допустимой добычи кабана на территории охотничьих угодий. Приказ 27 апреля подписала глава ведомства Татьяна Хавронина.
Сезон охоты пройдет с 1 августа 2024 года по 28 февраля 2025 года. Всего в регионе разрешено будет добыть 281 особь: 114 кабанов возрастом старше 1 года и 167 возрастом до 1 года. Квота по добыче отличается в каждом районе. Подробные цифры приведены в таблице:
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области запретили охоту на территории девяти районов.