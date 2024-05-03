Это будет большая охота. В Омской области разрешили добыть почти 300 кабанов

Сезон охоты пройдет с 1 августа 2024 года по 28 февраля 2025 года. Всего в регионе разрешено будет добыть 281 особь: 114 кабанов возрастом старше 1 года и 167 возрастом до 1 года. Квота по добыче отличается в каждом районе. Подробные цифры приведены в таблице: