Черепа, стекла и шины. Рядом с омским поселком Просторный неизвестные скидывают мусор

Примерно 1,5 недели назад местным жителям удалось остановить одного водителя КамАЗа (машина 2006 года производства, согласно открытым данным с 2016 года принадлежит физлицу). В разговоре мужчина пообещал убрать выгруженный мусор. Но в итоге так и не выполнил свое обещание.