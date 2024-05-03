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Published Сегодня, 10:42

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Updated Сегодня, 10:44

Свалка между СНТ и Просторным

Черепа, стекла и шины. Рядом с омским поселком Просторный неизвестные скидывают мусор

3 мая 2024, 10:42
Фото: Предоставлено Городу55
Свалка между СНТ и Просторным

Неизвестные сваливают горы мусора рядом с омским коттеджным поселком Просторный

Омичи уже сообщили о произошедшем в природоохранную прокуратуру.

В Ленинском округе, между коттеджным поселком Просторный и СНТ «Звездочка», образовалась незаконная свалка. Как рассказали Городу55 жители Просторного, мусор в поле на протяжении последних двух недель сваливают неизвестные на КамАЗах и китайских самосвалах грузоподъемностью 30 тонн.

По словам омичей, с КамАЗов отходы вываливают в поле, а затем машины едут на территорию расположенного по соседству предприятия «Гидротранссервис» грузиться песком.

«Привозят сюда мусор, выкидывают стекла с СТО, бытовой мусор, коробки, черепа коровьи. Чего только здесь нет», — отметил омич Владислав.
Свалка между СНТ и Просторным
Видео: Предоставлено Городу55

Примерно 1,5 недели назад местным жителям удалось остановить одного водителя КамАЗа (машина 2006 года производства, согласно открытым данным с 2016 года принадлежит физлицу). В разговоре мужчина пообещал убрать выгруженный мусор. Но в итоге так и не выполнил свое обещание.

Омичи уже написали заявление в природоохранную прокуратуру, но пока никакой реакции от ведомства нет.

Незаконная свалка в Ленинском округеНезаконная свалка в Ленинском округе
Незаконная свалка в Ленинском округеНезаконная свалка в Ленинском округе
Незаконная свалка в Ленинском округеНезаконная свалка в Ленинском округе
Незаконная свалка в Ленинском округе
Фото: Предоставлено Городу55

Напомним, что компания «Гидроттранссервис» намерена построить на берегу Иртыша логистический центр. Между застройщиком причала в Просторном и местными жителями уже больше года продолжается конфликт из-за простирающегося на несколько километров забора и проведения работ без разрешения.

В суде в настоящий момент рассматривается сразу несколько исков, поданных Омской межрайонной природоохранной прокуратурой к «Гидротранссервису». Один из них предъявили из-за вырытого котлована и ремонта судов на берегу Иртыша.

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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Видео#Омск#Нарушения#Свалка отходов#Жалобы#Свалка#Мусор#Несанкционированная свалка#Новости
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