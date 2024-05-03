Черепа, стекла и шины. Рядом с омским поселком Просторный неизвестные скидывают мусор

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В Ленинском округе, между коттеджным поселком Просторный и СНТ «Звездочка», образовалась незаконная свалка. Как рассказали Городу55 жители Просторного, мусор в поле на протяжении последних двух недель сваливают неизвестные на КамАЗах и китайских самосвалах грузоподъемностью 30 тонн.
По словам омичей, с КамАЗов отходы вываливают в поле, а затем машины едут на территорию расположенного по соседству предприятия «Гидротранссервис» грузиться песком.
«Привозят сюда мусор, выкидывают стекла с СТО, бытовой мусор, коробки, черепа коровьи. Чего только здесь нет», — отметил омич Владислав.
Примерно 1,5 недели назад местным жителям удалось остановить одного водителя КамАЗа (машина 2006 года производства, согласно открытым данным с 2016 года принадлежит физлицу). В разговоре мужчина пообещал убрать выгруженный мусор. Но в итоге так и не выполнил свое обещание.
Омичи уже написали заявление в природоохранную прокуратуру, но пока никакой реакции от ведомства нет.
Напомним, что компания «Гидроттранссервис» намерена построить на берегу Иртыша логистический центр. Между застройщиком причала в Просторном и местными жителями уже больше года продолжается конфликт из-за простирающегося на несколько километров забора и проведения работ без разрешения.
В суде в настоящий момент рассматривается сразу несколько исков, поданных Омской межрайонной природоохранной прокуратурой к «Гидротранссервису». Один из них предъявили из-за вырытого котлована и ремонта судов на берегу Иртыша.