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Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Это третья за 2024 год магнитная буря такой мощности, отмечают астрономы.

Берегитесь: по Земле ударила мощнейшая магнитная буря третьего разряда

3 мая 2024, 11:37
Фото: Город55
Это третья за 2024 год магнитная буря такой мощности, отмечают астрономы.
Вспышки на Солнце продолжаются, на что мгновенно реагирует магнитосфера Земли. Будет ли магнитная буря сегодня, сколько неблагоприятных дней в мае? Подробности — в материале Города55.

Какой силы магнитная буря сегодня

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ сделали неутешительные прогнозы на ближайшее время. По их данным, сегодня, 3 мая, магнитное поле Земли крайне взволновано.

Сегодняшняя магнитная буря действительно сильная, она достигла уровня G3. В период ее активности могут быть сбои в энергосетях. Из-за ударной волны солнечных частиц также возможны проблемы в спутниковой навигации и радиовещании на низких частотах.

Ученые отмечают, что это третья по силе магнитная буря в 2024 году. Ее индекс составляет около семи. Астрономы признаются, что по-прежнему не могут найти объяснений этому феномену.

Интересно, что из-за волнения на защитном поле Земли прошлой ночью возникало полярное сияние. Его могли наблюдать практически по всей России. Сегодня пик активности магнитной бури был с 06:00 до 12:00. Раздражение магнитосферы должно немного снизиться примерно к 15:00, прогнозируют ученые.

Расписание магнитных бурь в мае

Есть вероятность, что магнитная буря продолжится на предстоящих выходных. Метеочувствительные люди могут чувствовать недомогание и на следующей неделе тоже.

Работники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ рассказали, что ближайшими неблагоприятными днями будут 4 и 5 мая. Но такой силы магнитной бури как сегодня не обещают.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ

Согласно полному графику магнитных бурь на этот месяц, колебания в магнитном поле Земли будут также 19, 20, 21, 23 и 24 мая.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Метеозависимые люди в период активности магнитных бурь жалуются на слабость, скачки давления и головную боль. Врачи фиксируют замедление капиллярного кровотока, возникает кислородное голодание тканей.

Терапевт Елена Тихомирова советует пить больше воды гипертоникам в дни магнитных бурь. Лучше отказаться на время от излишнего употребления соли. Гипотоникам рекомендуют пить настойку элеутерококка или лимонника.

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#Алина Ясинская#Общество#Россия#Астроном#Новости#Астрономия#Магнитная буря#Магнитосфера#Лаборатория астрономии Института наблюдения и Института солнечно-земной физики
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