Берегитесь: по Земле ударила мощнейшая магнитная буря третьего разряда

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ сделали неутешительные прогнозы на ближайшее время. По их данным, сегодня, 3 мая, магнитное поле Земли крайне взволновано.
Сегодняшняя магнитная буря действительно сильная, она достигла уровня G3. В период ее активности могут быть сбои в энергосетях. Из-за ударной волны солнечных частиц также возможны проблемы в спутниковой навигации и радиовещании на низких частотах.
Ученые отмечают, что это третья по силе магнитная буря в 2024 году. Ее индекс составляет около семи. Астрономы признаются, что по-прежнему не могут найти объяснений этому феномену.
Интересно, что из-за волнения на защитном поле Земли прошлой ночью возникало полярное сияние. Его могли наблюдать практически по всей России. Сегодня пик активности магнитной бури был с 06:00 до 12:00. Раздражение магнитосферы должно немного снизиться примерно к 15:00, прогнозируют ученые.
Есть вероятность, что магнитная буря продолжится на предстоящих выходных. Метеочувствительные люди могут чувствовать недомогание и на следующей неделе тоже.
Работники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ рассказали, что ближайшими неблагоприятными днями будут 4 и 5 мая. Но такой силы магнитной бури как сегодня не обещают.
Согласно полному графику магнитных бурь на этот месяц, колебания в магнитном поле Земли будут также 19, 20, 21, 23 и 24 мая.
Метеозависимые люди в период активности магнитных бурь жалуются на слабость, скачки давления и головную боль. Врачи фиксируют замедление капиллярного кровотока, возникает кислородное голодание тканей.
Терапевт Елена Тихомирова советует пить больше воды гипертоникам в дни магнитных бурь. Лучше отказаться на время от излишнего употребления соли. Гипотоникам рекомендуют пить настойку элеутерококка или лимонника.