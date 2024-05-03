Акция «Вода России» впервые проводится при помощи ИИ

Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
Как пишет kp.ru, эта акция является частью федерального проекта по сохранению уникальных водных ресурсов нацпроекта «Экология». Экопросвещение — одна из главных целей проекта.
Примечательно, что мероприятия, посвященные этой экологической акции, ежегодно организуются весной в регионах. Участники расчищают берега водоемов от накопившегося за зиму мусора. Начиная с 2014 года в таких массовых субботниках принимают участие волонтеры со всей страны — это уже более 9,5 млн человек.
В текущем году участие в акции примет искусственный интеллект. При содействии волонтеров и медиагруппы «Комсомольская правда» челлендж будет проходить в популярных у россиян социальных сетях — «Одноклассники» и «ВКонтакте».
Как уточняется, искусственный интеллект проанализирует портретные фотографии участников, сопоставляя каждого человека с одним из известных водоемов. Затем ИИ сгенерирует изображение, на котором человек примет образ того или иного озера или реки. Более того, пользователи вышеуказанных соцсетей, для которых ИИ создаст образ, смогут порассуждать в своих постах на тему «Почему чистые берега — это важно». Написавшим самые оригинальные фразы, которые соберут больше всего лайков и репостов в соцсетях, организаторы предложат воочию насладиться красотой родной природы. Занявший первое место поедет на Алтай.
Всероссийская акция «Вода России» — крупнейшее добровольческое мероприятие в РФ. С начала ее проведения миллионы добровольцев помогли расчистить десятки тысяч километров береговой линии в российских регионах.