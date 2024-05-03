Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:31

Published Сегодня, 18:31

Modified Сегодня, 18:32

Updated Сегодня, 18:32

Акция «Вода России» впервые проводится при помощи ИИ

Акция «Вода России» впервые проводится при помощи ИИ

3 мая 2024, 18:31
Фото: Изображение Midjourney
Искусственный интеллект впервые поучаствует в акции «Вода России». 3 мая при поддержке КП стартовал челлендж, организованный волонтерами всероссийской акции по уборке берегов «Вода России».

Как пишет kp.ru, эта акция является частью федерального проекта по сохранению уникальных водных ресурсов нацпроекта «Экология». Экопросвещение — одна из главных целей проекта.

Примечательно, что мероприятия, посвященные этой экологической акции, ежегодно организуются весной в регионах. Участники расчищают берега водоемов от накопившегося за зиму мусора. Начиная с 2014 года в таких массовых субботниках принимают участие волонтеры со всей страны — это уже более 9,5 млн человек.

В текущем году участие в акции примет искусственный интеллект. При содействии волонтеров и медиагруппы «Комсомольская правда» челлендж будет проходить в популярных у россиян социальных сетях — «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Как уточняется, искусственный интеллект проанализирует портретные фотографии участников, сопоставляя каждого человека с одним из известных водоемов. Затем ИИ сгенерирует изображение, на котором человек примет образ того или иного озера или реки. Более того, пользователи вышеуказанных соцсетей, для которых ИИ создаст образ, смогут порассуждать в своих постах на тему «Почему чистые берега — это важно». Написавшим самые оригинальные фразы, которые соберут больше всего лайков и репостов в соцсетях, организаторы предложат воочию насладиться красотой родной природы. Занявший первое место поедет на Алтай.

Всероссийская акция «Вода России» — крупнейшее добровольческое мероприятие в РФ. С начала ее проведения миллионы добровольцев помогли расчистить десятки тысяч километров береговой линии в российских регионах.

#Общество
Подпишитесь
Гидрометцентр РФ: будет ли тепло летом в 2024 году в Омской области
Вчера, 13:01
Как поменялся состав омского «Авангарда». Следим онлайн
Сегодня, 04:26
Дождь, снег и минус 5 градусов. Омичей предупредили об ухудшении погоды на Пасху
Сегодня, 07:06
В Омске пройдет бесплатный концерт финалистки «Фабрики звезд» Юлианны Карауловой
Сегодня, 05:57
Появились данные о том, сколько зарабатывает ректор ОмГУ Сергей Замятин
Сегодня, 06:59
Пляж вместо зарослей. В Омской области за 3,5 млн благоустроят берег озера Старица
Сегодня, 04:23
"