Акция «Вода России» впервые проводится при помощи ИИ

Как уточняется, искусственный интеллект проанализирует портретные фотографии участников, сопоставляя каждого человека с одним из известных водоемов. Затем ИИ сгенерирует изображение, на котором человек примет образ того или иного озера или реки. Более того, пользователи вышеуказанных соцсетей, для которых ИИ создаст образ, смогут порассуждать в своих постах на тему «Почему чистые берега — это важно». Написавшим самые оригинальные фразы, которые соберут больше всего лайков и репостов в соцсетях, организаторы предложат воочию насладиться красотой родной природы. Занявший первое место поедет на Алтай.