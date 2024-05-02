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«За час ведерко набрали». В омских лесах начали появляться первые грибы

2 мая 2024, 10:48
Фото: Изображение Midjourney
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В омских лесах начали появляться первые грибы

Жители Омской области начали находить в лесах региона первые в этом сезоне грибы — сморчковую шапочку.

Омичи начали находить в лесах первые грибы в сезоне — сморчковую шапочку. Своими находками жители региона активно делятся в сообществе «Грибы. Грибники Омск и Омской области».

Так, например, омич Александр обнаружил обилие сморчковой шапочки, когда ездил на разведку в направлении Муромцево.

«Сморчковая шапочка во всю уже пошла, за час ведерко набрали, клещей ни одного так и не увидели», — рассказал мужчина.

Однако не все сумели найти первые грибы, своими впечатлениями от поездки по сморчковым местам поделился грибник Алексей.

«После обеда получил информацию, якобы некая женщина собрала в Тевризе три ведра сморчков. Понятно после такого не уснуть. Вечером собрались проверить наши любимые сморчковые места. В двух было затоплено водой. В остальных грибы только начали появляться. Есть огромные сомнения в том, что кто-то нашел три ведра. Хотя всякое бывает…» — поделился омич.

Напомним, что недавно рыбак из Омска поймал на берегу Оми в черте города крупного сазана, вес рыбы составил 5,3 килограмма.

Омич поймал пятикилограммового сазана на набережной Оми в черте города
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Дачный сезон#Грибы#Грибник#Грибок#Сезон#Грибники Омска и Омской области#Сморчковая шапочка
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