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Дмитрий Махиня

Вызвали на допрос. Мэр Томска Махиня выступит по делу своего экс-зама Кондратьева

2 мая 2024, 07:39
Фото: admin.tomsk.ru
Дмитрий Махиня

Омский суд вызвал на допрос мэра Томска Махиню по делу его экс-зама Кондратьева

Евгения Кондратьева обвиняют в получении крупной взятки. Судебные слушания по этому делу продолжаются в Омске. В качестве свидетеля на суде выступит мэр Томска Дмитрий Махиня, который ранее был начальником Кондратьева.

Бывший заместитель руководителя департамента имущественных отношений Евгений Кондратьев подозревается в получении крупной взятки. В настоящее время в Омске продолжаются судебные слушания по этому делу.

На этот раз стало известно, что в качестве свидетеля в суде выступит глава Томска Дмитрий Махиня. Ранее он занимал должность вице-мэра Омска, где руководил департаментом имущественных отношений. В то время он был начальником Кондратьева.

По данным следствия, Кондратьев получил 970 тысяч рублей от заместителя руководителя московской фирмы «Зерно Сибири» Геннадия Ушакова. Эти деньги были платой за заключение концессионного соглашения о реконструкции Центрального рынка, которое впоследствии планировалось заключить по заниженной цене.

Ранее Город55 сообщал, что через Ушакова вознаграждение «передал» руководитель ООО «Пинотаж» из Питера. В Северной столице работает только одна компания с таким названием. Она как раз и занимается управлением недвижимостью за вознаграждение.

Компанию зарегистрировали в мае 2021 года. Тогда ее учредителем и генеральным директором была Виктория Завьялова, но в середине июня 2022 года она уступила эти должности Валерию Аржинту. Последний, предположительно, владеет и руководит еще 8 компаниями в Москве и Санкт-Петербурге.

Замдиректора омского депимущества получил взятку за помещения на Центральном рынке
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