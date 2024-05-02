Вызвали на допрос. Мэр Томска Махиня выступит по делу своего экс-зама Кондратьева

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Бывший заместитель руководителя департамента имущественных отношений Евгений Кондратьев подозревается в получении крупной взятки. В настоящее время в Омске продолжаются судебные слушания по этому делу.
На этот раз стало известно, что в качестве свидетеля в суде выступит глава Томска Дмитрий Махиня. Ранее он занимал должность вице-мэра Омска, где руководил департаментом имущественных отношений. В то время он был начальником Кондратьева.
По данным следствия, Кондратьев получил 970 тысяч рублей от заместителя руководителя московской фирмы «Зерно Сибири» Геннадия Ушакова. Эти деньги были платой за заключение концессионного соглашения о реконструкции Центрального рынка, которое впоследствии планировалось заключить по заниженной цене.
Ранее Город55 сообщал, что через Ушакова вознаграждение «передал» руководитель ООО «Пинотаж» из Питера. В Северной столице работает только одна компания с таким названием. Она как раз и занимается управлением недвижимостью за вознаграждение.
Компанию зарегистрировали в мае 2021 года. Тогда ее учредителем и генеральным директором была Виктория Завьялова, но в середине июня 2022 года она уступила эти должности Валерию Аржинту. Последний, предположительно, владеет и руководит еще 8 компаниями в Москве и Санкт-Петербурге.