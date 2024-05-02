Вызвали на допрос. Мэр Томска Махиня выступит по делу своего экс-зама Кондратьева

Компанию зарегистрировали в мае 2021 года. Тогда ее учредителем и генеральным директором была Виктория Завьялова, но в середине июня 2022 года она уступила эти должности Валерию Аржинту. Последний, предположительно, владеет и руководит еще 8 компаниями в Москве и Санкт-Петербурге.