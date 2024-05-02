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Омские депутаты одобрили установку сразу нескольких мемориальных досок

Варнавский и другие. В Омске появятся новые мемориальные доски

2 мая 2024, 09:57
Фото: 1MI

Омские депутаты одобрили установку сразу нескольких мемориальных досок

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.

В Омском городском Совете сегодня, 2 мая, прошло очередное заседание комитета по социальным вопросам. В повестке было сразу несколько вопросов, посвященных установке мемориальных объектов.

Как уже писал Город55, руководство Законодательного собрания Омской области предложило установить на фасаде жилого здания на улице Красина мемориальную доску с именем Владимира Варнавского — бессменного спикера ЗС, умершего в 2023 году. В одной из квартир этого дома Варнавский жил в 1981–2009 годах.

Кроме того, правление АО «Омский завод транспортного машиностроения» предложило установить на стене здания в Красном переулке мемориальную доску с именем Сали Катыка — директора «Трансмаша» в 1972–1996 годах, Героя Социалистического труда. Еще на двух мемориальных досках должны появиться имена военных, погибших во время СВО: доску с именем Андрея Кипко предлагается установить на стене жилой многоэтажки на Сибирском проспекте, доску с именем Алексея Ямщикова — на здании школы №87 на улице Добролюбова.

Депутаты одобрили все эти инициативы. Впрочем, комитет может только выдавать рекомендации, а окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.

#Николай Эйхвальд#Омск#Владимир Варнавский#Новости#Горсовет#Мемориальные доски
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