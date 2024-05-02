Варнавский и другие. В Омске появятся новые мемориальные доски

Кроме того, правление АО «Омский завод транспортного машиностроения» предложило установить на стене здания в Красном переулке мемориальную доску с именем Сали Катыка — директора «Трансмаша» в 1972–1996 годах, Героя Социалистического труда. Еще на двух мемориальных досках должны появиться имена военных, погибших во время СВО: доску с именем Андрея Кипко предлагается установить на стене жилой многоэтажки на Сибирском проспекте, доску с именем Алексея Ямщикова — на здании школы №87 на улице Добролюбова.