Варнавский и другие. В Омске появятся новые мемориальные доски

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
В Омском городском Совете сегодня, 2 мая, прошло очередное заседание комитета по социальным вопросам. В повестке было сразу несколько вопросов, посвященных установке мемориальных объектов.
Как уже писал Город55, руководство Законодательного собрания Омской области предложило установить на фасаде жилого здания на улице Красина мемориальную доску с именем Владимира Варнавского — бессменного спикера ЗС, умершего в 2023 году. В одной из квартир этого дома Варнавский жил в 1981–2009 годах.
Кроме того, правление АО «Омский завод транспортного машиностроения» предложило установить на стене здания в Красном переулке мемориальную доску с именем Сали Катыка — директора «Трансмаша» в 1972–1996 годах, Героя Социалистического труда. Еще на двух мемориальных досках должны появиться имена военных, погибших во время СВО: доску с именем Андрея Кипко предлагается установить на стене жилой многоэтажки на Сибирском проспекте, доску с именем Алексея Ямщикова — на здании школы №87 на улице Добролюбова.
Депутаты одобрили все эти инициативы. Впрочем, комитет может только выдавать рекомендации, а окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.