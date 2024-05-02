В Радоницу на ряде омских улиц введут ограничение на движение всех видов транспорта

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
В этом году Радоница выпала на 14 мая, в этот день несколько улиц Омска будут недоступны для проезда. Об участках, которые подвергнутся ограничениям, рассказал мэр города Сергей Шелест.
Так в день поминовения усопших движение всех видов транспорта, за исключением общественного, будет запрещено по улице Бударина на участке от улицы Щербанева до Карла Либкнехта, будет закрыт для проезда и участок дороги от Пушкинского тракта до Северо-Восточного кладбища. Кроме того, на близлежащей территории нельзя будет парковаться.
Ограничения будут действовать с 6:00 до 20:00 14 мая. Администрация Омска просит автолюбителей заранее скорректировать маршруты с учетом ограничений.