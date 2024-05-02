В Радоницу на ряде омских улиц введут ограничение на движение всех видов транспорта

Так в день поминовения усопших движение всех видов транспорта, за исключением общественного, будет запрещено по улице Бударина на участке от улицы Щербанева до Карла Либкнехта, будет закрыт для проезда и участок дороги от Пушкинского тракта до Северо-Восточного кладбища. Кроме того, на близлежащей территории нельзя будет парковаться.