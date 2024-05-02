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В Радоницу на ряде омских улиц введут ограничение движения транспорта

В Радоницу на ряде омских улиц введут ограничение на движение всех видов транспорта

2 мая 2024, 13:21
Фото: 1MI

В Радоницу на ряде омских улиц введут ограничение движения транспорта

Движение будет ограничено, чтобы пассажирские автобусы могли беспрепятственно доезжать до мест поминовения усопших.

В этом году Радоница выпала на 14 мая, в этот день несколько улиц Омска будут недоступны для проезда. Об участках, которые подвергнутся ограничениям, рассказал мэр города Сергей Шелест.

Так в день поминовения усопших движение всех видов транспорта, за исключением общественного, будет запрещено по улице Бударина на участке от улицы Щербанева до Карла Либкнехта, будет закрыт для проезда и участок дороги от Пушкинского тракта до Северо-Восточного кладбища. Кроме того, на близлежащей территории нельзя будет парковаться.

Ограничения будут действовать с 6:00 до 20:00 14 мая. Администрация Омска просит автолюбителей заранее скорректировать маршруты с учетом ограничений.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Кладбище#Новости#Транспортная сеть#Радоница#Кладбища#Поминовение#Поминовение усопших
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