В Омской области мошенники обманули продавца иномарки и оставили его без денег

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Пресс-служба омской полиции сообщила, что в отдел полиции Москаленского района обратился житель села Мироновка с заявлением о мошенничестве.
Оказалось, что мужчина выставил на продажу иномарку Renault Logan стоимостью 300 тысяч рублей. Он договорился о встрече с потенциальными покупателями, они приехали, составили договор, перечислили деньги и сообщили об этом продавцу.
Однако продавец, не убедившись в том, что деньги поступили на счет, подписал договор и отдал машину новым владельцам. Позже выяснилось, что деньги не были переведены.
После чего полицейские выяснили, что мошенники на том же сайте разместили информацию о продаже автомобиля, но уже от своего имени и по заниженной цене. Доверчивые покупатели перевели 180 тысяч рублей, а настоящий продавец остался без денег и без машины.