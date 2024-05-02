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Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

иллюстрация

В Омской области мошенники обманули продавца иномарки и оставили его без денег

2 мая 2024, 04:26
Фото: Город55
иллюстрация
Мужчина выставил на продажу иномарку за 300 тысяч рублей. Договорился с покупателями, они перечислили деньги и сообщили ему об этом. Однако деньги ушли на счет мошенников, которые скопировали объявление, но по заниженной цене.

Пресс-служба омской полиции сообщила, что в отдел полиции Москаленского района обратился житель села Мироновка с заявлением о мошенничестве.

Оказалось, что мужчина выставил на продажу иномарку Renault Logan стоимостью 300 тысяч рублей. Он договорился о встрече с потенциальными покупателями, они приехали, составили договор, перечислили деньги и сообщили об этом продавцу.

Однако продавец, не убедившись в том, что деньги поступили на счет, подписал договор и отдал машину новым владельцам. Позже выяснилось, что деньги не были переведены.

После чего полицейские выяснили, что мошенники на том же сайте разместили информацию о продаже автомобиля, но уже от своего имени и по заниженной цене. Доверчивые покупатели перевели 180 тысяч рублей, а настоящий продавец остался без денег и без машины.

Слепо доверился. Руководитель омской компании перевел мошенникам почти 10 млн рублей
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