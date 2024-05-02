В Омске пройдет поединок детских хоккейных команд с розыгрышем джерси «Авангарда»

Завтра, 3 мая, пройдет финальная игра турнира, который проводится в рамках проекта «Хоккей для всех», реализованного при поддержке Омского НПЗ и программы социальных инвестиций «Родные города». За первое место сразятся команды «Крылья Сибири» и «Школа имени Е.Е. Шастина». Победителю достанется кубок «Родных городов», а лучших игроков турнира наградят памятными призами и личными наградными статуэтками.