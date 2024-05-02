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В Омске пройдет поединок детских хоккейных команд с розыгрышем джерси «Авангарда»

В Омске пройдет поединок детских хоккейных команд с розыгрышем джерси «Авангарда»

2 мая 2024, 11:15
Фото: Римма Злацовская
Финал первенства Омской области состоится в пятницу, 3 мая. Победителю вручат кубок «Родных городов».

В первенстве Омской области по хоккею с шайбой имени Евгения Хацея приняли участие более 2,6 тысяч детей со всего региона. Среди них члены любительских хоккейных команд, секций, спортшкол Омска и районов.

Завтра, 3 мая, пройдет финальная игра турнира, который проводится в рамках проекта «Хоккей для всех», реализованного при поддержке Омского НПЗ и программы социальных инвестиций «Родные города». За первое место сразятся команды «Крылья Сибири» и «Школа имени Е.Е. Шастина». Победителю достанется кубок «Родных городов», а лучших игроков турнира наградят памятными призами и личными наградными статуэтками.

Игра и награждение по итогам первенства состоятся в ХК «Авангард» в 17.00. Посетить финал могут все желающие, вход для зрителей свободный.

«Омский НПЗ уделяет большое внимание развитию спортивной жизни в регионе. В первую очередь мы стараемся поддерживать и развивать массовый детский спорт. Благодаря проекту «Хоккей для всех» мы формируем у нашей молодежи культуру здорового образа жизни, даем возможность юным спортсменам проявить себя и сделать первый шаг навстречу большому спорту», — сообщил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Отметим, что среди болельщиков завтра собираются разыграть два джерси игроков хоккейного клуба «Авангард» с автографами. Счастливчики получат их на льду академии из рук самих хоккеистов.

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#Юлия Истомина#Общество#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Омская область#Турнир#Новости#ОНПЗ#Родные города
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