В Омске определились с местом для очередной платной парковки

Город55 уже писал о том, что «городские парковочные пространства» могут появиться в самом центре Омска — на Тарской, на улицах Фрунзе и Булатова. Сегодня замглавы ДГХ Асхат Сабитов рассказал депутатам, что уже идет подготовка: формируются техзадание и смета. При этом новая парковка должна стать своеобразным «полигоном», на котором чиновники будут набирать опыт.