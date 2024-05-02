В Омске определились с местом для очередной платной парковки

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
В Омском городском Совете сегодня, 2 мая, прошло очередное заседание комитета по вопросам экономического развития. Один из пунктов повестки касался организации в Омске платных парковок.
Город55 уже писал о том, что «городские парковочные пространства» могут появиться в самом центре Омска — на Тарской, на улицах Фрунзе и Булатова. Сегодня замглавы ДГХ Асхат Сабитов рассказал депутатам, что уже идет подготовка: формируются техзадание и смета. При этом новая парковка должна стать своеобразным «полигоном», на котором чиновники будут набирать опыт.
— У нас не было реальной возможности массово создавать платные парковки, — объяснил собравшимся глава юридического департамента мэрии Олег Баланов. — Мы не знали и не понимали экономику вопроса, полагали, что это направление будет убыточным… На примере данной парковки мы посмотрим экономику: как это будет реализовано, будет востребовано или нет…
Представителям администрации нужно изучить спрос во время всех природных сезонов, так что тестирование новой площадки будет продолжаться год. На основе полученного опыта будут приниматься решения о том, распространять ли опыт платных парковок на весь город.
Депутаты приняли доклад чиновников к сведению (в этой ситуации от них другого не требовалось) и одобрили обращение в мэрию с просьбой включить в комиссию по организации платных парковок 5 депутатов. Сейчас в этой комиссии представителей Горсовета нет.
Напомним: работа по созданию платных парковок в Омске началась в 2023 году. Одна такая парковка заработала в Газетном переулке.