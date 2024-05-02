Условный срок. Омский суд наказал многодетного отца за сбор и хранение наркотиков

Выяснилось, что в октябре прошлого года обвиняемый в Усть-Ишимском районе собрал верхушечные части растений, содержащих наркотические средства, для личного употребления. Он хранил эти вещества у себя дома до тех пор, пока их не изъяли сотрудники полиции.