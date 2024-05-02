gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 мая 2024, 05:52

Published 2 мая 2024, 05:52

Modified 2 мая 2024, 05:55

Updated 2 мая 2024, 05:55

иллюстрация

Условный срок. Омский суд наказал многодетного отца за сбор и хранение наркотиков

2 мая 2024, 05:52
Фото: Город55. иллюстрация

Многодетный отец из Омской области отделался «условкой» за хранение наркотиков

В октябре прошлого года обвиняемый в Усть-Ишимском районе собрал верхушки растений с наркотическими средствами для личного употребления и хранил их дома до тех пор, пока их не изъяли сотрудники полиции.

Пресс-служба прокуратуры сообщила о том, что Усть-Ишимский районный суд Омской области вынес обвинительный приговор в отношении 32-летнего местного жителя. Он был признан виновным в приобретении и хранении наркотиков в крупном размере.

Выяснилось, что в октябре прошлого года обвиняемый в Усть-Ишимском районе собрал верхушечные части растений, содержащих наркотические средства, для личного употребления. Он хранил эти вещества у себя дома до тех пор, пока их не изъяли сотрудники полиции.

В итоге мужчина признал вину и попросил учесть наличие трех маленьких детей в качестве смягчающего обстоятельства. Суд назначил ему три года условно с двухлетним испытательным сроком. Также все изъятые наркотики было решено уничтожить.

Напомним, что ранее правоохранительные органы задержали 29-летнего омича, который занимался легкой атлетикой и имел звание кандидата в мастера спорта. Оказалось, что во время пробежек он делал «закладки».

При личном досмотре у него обнаружили три свертка с наркотиками. В ходе обыска в его квартире нашли еще 436 граммов наркотиков, а также весы и упаковочный материал. Интересно, что задержанный распространял в социальных сетях идеи здорового образа жизни.

(Не)здоровый образ жизни. Омского спортсмена задержали за торговлю наркотиками
Узнать подробнее
Читайте также:
Подрабатывал в даркнете. Омича поймали с целым килограммом тяжелого наркотика
#Общество#Происшествия#Полиция#Омск#Омская область#Наркотики#Уголовное дело#Приговор#Несовершеннолетние дети#Новости#Лишение свободы#Сбыт#Уничтожение#Изъятие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика