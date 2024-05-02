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Эскиз школы на 550 мест в Одесском

Подрядчик поменялся. Проект новой школы в омском селе Одесское прошел госэкспертизу

2 мая 2024, 05:26
Фото: Телеграм-канал губернатора Виталия Хоценко
Эскиз школы на 550 мест в Одесском

Проект строительства новой школы в омском селе Одесское прошел госэкспертизу

14 сентября прошлого года к проектно-изыскательным работам приступил новый подрядчик. Контракт с прежним исполнителем — компанией «Краспик» из Красноярска — расторгли.

Городу55 стало известно, что «Государственная экспертиза Омской области» одобрила проект строительства школы на 550 мест в Одесском. Проектная документация получила положительное заключение еще 27 апреля.

В качестве застройщика указана администрация Одесского муниципального района (она заказала разработку проектной документации). В исполнителях проекта строительства — омская компания «Сибгорпроект», которой владеет и руководит Татьяна Синицына.

С контрактом на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту в Одесском получилась интересная история. Подрядчиком сначала выбрали «Сибгорпроект», но другой участник — красноярская проектная компания «Краспик» — не согласился с тем, что его заявку отклонили, и обжаловал протокол подведения результатов аукциона. В итоге 31 июля прошлого года с красноярцами заключили контракт на сумму 13,53 млн рублей. Но уже меньше чем через месяц по соглашению сторон его расторгли.

Информация о расторжении контрактаИнформация о расторжении контракта
Информация о расторжении контракта
Фото: Портал госзакупок

После этого разработку проекта строительства новой школы в Одесском снова доверили ООО «Сибгорпроект». Правда, за работу фирма получит больше, чем прежний исполнитель — 21,7 млн рублей.

По условиям контракта, проектную документацию следовало подготовить до 16 октября 2023 года, рабочую документацию — до 15 декабря. Однако губернатор Омской области Виталий Хоценко только 23 апреля сообщил, что к проектированию школы на 550 мест в Одесском приступили, и поделился эскизами будущего объекта.

Эскиз школы на 550 мест в ОдесскомЭскиз школы на 550 мест в Одесском
Эскиз школы на 550 мест в ОдесскомЭскиз школы на 550 мест в Одесском
Эскиз школы на 550 мест в Одесском
Фото: Телеграм-канал губернатора Виталия Хоценко

Новый образовательный объект должен появиться на участке площадью 23268 кв. м в районе улицы Октябрьская. Предполагается, что строительство ориентировочно займет 17 месяцев и обойдется минимум в 1,038 млрд рублей.

Участок, на котором построят школу в ОдесскомУчасток, на котором построят школу в Одесском
Участок, на котором построят школу в Одесском
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Добавим, что компания «Сибгорпроект» ранее проектировала для депстроя школу на Завертяева в Омске, детсады на 1-й Станционной и в поселке Биофабрика.

Участок в омском ЖК «Тарская крепость» отдают под строительство крохотной школы
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#Юлия Истомина#Омск#Омская область#Школа#Строительство#Подрядчик#Проект#Новости#Экспертиза#Строительство школы#Одесский район
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