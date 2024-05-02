Подрядчик поменялся. Проект новой школы в омском селе Одесское прошел госэкспертизу

С контрактом на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту в Одесском получилась интересная история. Подрядчиком сначала выбрали «Сибгорпроект», но другой участник — красноярская проектная компания «Краспик» — не согласился с тем, что его заявку отклонили, и обжаловал протокол подведения результатов аукциона. В итоге 31 июля прошлого года с красноярцами заключили контракт на сумму 13,53 млн рублей. Но уже меньше чем через месяц по соглашению сторон его расторгли.