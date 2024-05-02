Подрядчик поменялся. Проект новой школы в омском селе Одесское прошел госэкспертизу

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Городу55 стало известно, что «Государственная экспертиза Омской области» одобрила проект строительства школы на 550 мест в Одесском. Проектная документация получила положительное заключение еще 27 апреля.
В качестве застройщика указана администрация Одесского муниципального района (она заказала разработку проектной документации). В исполнителях проекта строительства — омская компания «Сибгорпроект», которой владеет и руководит Татьяна Синицына.
С контрактом на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту в Одесском получилась интересная история. Подрядчиком сначала выбрали «Сибгорпроект», но другой участник — красноярская проектная компания «Краспик» — не согласился с тем, что его заявку отклонили, и обжаловал протокол подведения результатов аукциона. В итоге 31 июля прошлого года с красноярцами заключили контракт на сумму 13,53 млн рублей. Но уже меньше чем через месяц по соглашению сторон его расторгли.
После этого разработку проекта строительства новой школы в Одесском снова доверили ООО «Сибгорпроект». Правда, за работу фирма получит больше, чем прежний исполнитель — 21,7 млн рублей.
По условиям контракта, проектную документацию следовало подготовить до 16 октября 2023 года, рабочую документацию — до 15 декабря. Однако губернатор Омской области Виталий Хоценко только 23 апреля сообщил, что к проектированию школы на 550 мест в Одесском приступили, и поделился эскизами будущего объекта.
Новый образовательный объект должен появиться на участке площадью 23268 кв. м в районе улицы Октябрьская. Предполагается, что строительство ориентировочно займет 17 месяцев и обойдется минимум в 1,038 млрд рублей.
Добавим, что компания «Сибгорпроект» ранее проектировала для депстроя школу на Завертяева в Омске, детсады на 1-й Станционной и в поселке Биофабрика.