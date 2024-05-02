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Posted 2 мая, 08:49

Published 2 мая, 08:49

Modified 2 мая, 08:51

Updated 2 мая, 08:51

Омской «Тепловой» пригрозил банкротством кредитор из Свердловской области

Омской «Тепловой» пригрозили банкротством из Первоуральска

2 мая 2024, 08:49
Фото: Город55.

Омской «Тепловой» пригрозил банкротством кредитор из Свердловской области

"Магистраль" готова обратиться в суд из-за долга.

Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль», зарегистрированное в Первоуральске в Свердловской области на проспекте Космонавтов, опубликовало официальное сообщение о том, что намерено обратиться в Арбитражный суд Омской области. Цель обращения — признание несостоятельным должником омской «Тепловой компании».

«Магистраль» специализируется на оптовой торговле. Ее доходы за 2022 год (последний год, за который есть данные) превысили 210 млн рублей. Уставный капитал компании принадлежит Елене Мельник, пост директора занимает Михаил Капланский.

Как уже писал Город55, начиная с 2022 года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. За такого рода заявлениями далеко не всегда следует подача иска: часто это всего лишь способ надавить на должника.

Кстати, «Тепловая» в прошлом году превратилась из МУПа в акционерное общество, но ее кредиторов это не останавливает. Например, в октябре 2023 года банкротством ей пригрозили сразу 10 компаний.

Дело — труба. Как создавалась и кому достанется омская «Тепловая компания»
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Дела о банкротстве#Тепловая
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