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Омский бизнесмен Александр Медведев стал основным владельцем «Лидерпака»

Омский бизнесмен Александр Медведев стал совладельцем «Лидерпака»

2 мая 2024, 10:30
Фото: 1MI

Омский бизнесмен Александр Медведев стал основным владельцем «Лидерпака»

К предпринимателю перешли 60% уставного капитала фирмы.

В обществе с ограниченной ответственностью «Лидерпак», зарегистрированном в Омске на улице 10 лет Октября, изменилась структура собственности. Уставный капитал компании до недавнего времени полностью принадлежал Юлии Плотицыной, но теперь 60% УК перешли к Александру Медведеву. Генеральным директором на данный момент остается Плотицына.

«Лидерпак» специализируется на полиграфической деятельности. Это крупная компания, доходы которой за 2022 год (последний год, за который есть открытые данные) превысили 180 млн рублей. Юлии Плотицыной принадлежат еще ООО «Техплюс» и 40% УК ООО «Комител», которое специализируется на аренде и управлении недвижимостью.

Стоит отметить, что компаньонами Плотицыной по «Комителу» являются тот самый Александр Медведев (25% УК) и Игорь Александрович Медведев (остальные 30%). Одним из первых учредителей компании был Сергей Медведев, у которого то же отчество, что и у Александра, — Андреевич.

#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Переход доли#Александр Медведев
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