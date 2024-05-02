Омский бизнесмен Александр Медведев стал совладельцем «Лидерпака»

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В обществе с ограниченной ответственностью «Лидерпак», зарегистрированном в Омске на улице 10 лет Октября, изменилась структура собственности. Уставный капитал компании до недавнего времени полностью принадлежал Юлии Плотицыной, но теперь 60% УК перешли к Александру Медведеву. Генеральным директором на данный момент остается Плотицына.
«Лидерпак» специализируется на полиграфической деятельности. Это крупная компания, доходы которой за 2022 год (последний год, за который есть открытые данные) превысили 180 млн рублей. Юлии Плотицыной принадлежат еще ООО «Техплюс» и 40% УК ООО «Комител», которое специализируется на аренде и управлении недвижимостью.
Стоит отметить, что компаньонами Плотицыной по «Комителу» являются тот самый Александр Медведев (25% УК) и Игорь Александрович Медведев (остальные 30%). Одним из первых учредителей компании был Сергей Медведев, у которого то же отчество, что и у Александра, — Андреевич.