Омский бизнесмен Александр Медведев стал совладельцем «Лидерпака»

«Лидерпак» специализируется на полиграфической деятельности. Это крупная компания, доходы которой за 2022 год (последний год, за который есть открытые данные) превысили 180 млн рублей. Юлии Плотицыной принадлежат еще ООО «Техплюс» и 40% УК ООО «Комител», которое специализируется на аренде и управлении недвижимостью.