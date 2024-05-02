Омская «Фабрика Браво» с бенефициаром из Белиза избежала ликвидации

«Браво» — это фабрика дверей, зарегистрированная в Омске по двум адресам, на Нефтезаводской и на проспекте Королева. Администратор официального паблика предприятия в «ВКонтакте» объяснил Городу55, что у фабрики сейчас другой учредитель, ООО «Гор».