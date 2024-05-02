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В Омске избежала ликвидации фабрика с бенефициаром из Белиза

Омская «Фабрика Браво» с бенефициаром из Белиза избежала ликвидации

2 мая 2024, 09:11
Фото: 1MI

В Омске избежала ликвидации фабрика с бенефициаром из Белиза

Налоговики хотели исключить это юрлицо из реестра как недействующее.

У общества с ограниченной ответственностью «Фабрика Браво», зарегистрированного в Омске на Нефтезаводской, изменился официальный статус. Теперь это юридическое лицо снова «действующее». Таким образом, компании удалось избежать ликвидации: Город 55 писал, что налоговики хотели исключить «Фабрику» из ЕГРЮЛ, поскольку юрлицо признали «недействующим».

Отметим, что уставный капитал ООО сейчас разделен между самим обществом (95,23%) и компанией «Дэлфорд Юниверсал ЛТД», зарегистрированной в Белизе. В прошлом учредителями фирмы были Юлия Киссель, Ростислав и Вацлав-Юлиан Степановы.

«Браво» — это фабрика дверей, зарегистрированная в Омске по двум адресам, на Нефтезаводской и на проспекте Королева. Администратор официального паблика предприятия в «ВКонтакте» объяснил Городу55, что у фабрики сейчас другой учредитель, ООО «Гор».

В Омске закрывают «Фабрику Браво» с собственником из Белиза
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Ликвидация фирм
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