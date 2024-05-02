Омская «Фабрика Браво» с бенефициаром из Белиза избежала ликвидации

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
У общества с ограниченной ответственностью «Фабрика Браво», зарегистрированного в Омске на Нефтезаводской, изменился официальный статус. Теперь это юридическое лицо снова «действующее». Таким образом, компании удалось избежать ликвидации: Город 55 писал, что налоговики хотели исключить «Фабрику» из ЕГРЮЛ, поскольку юрлицо признали «недействующим».
Отметим, что уставный капитал ООО сейчас разделен между самим обществом (95,23%) и компанией «Дэлфорд Юниверсал ЛТД», зарегистрированной в Белизе. В прошлом учредителями фирмы были Юлия Киссель, Ростислав и Вацлав-Юлиан Степановы.
«Браво» — это фабрика дверей, зарегистрированная в Омске по двум адресам, на Нефтезаводской и на проспекте Королева. Администратор официального паблика предприятия в «ВКонтакте» объяснил Городу55, что у фабрики сейчас другой учредитель, ООО «Гор».