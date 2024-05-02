Лишился прав и 200 тысяч рублей. Суд наказал омича, сбившего 17-летнего мотоциклиста

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
В пресс-службе прокуратуры рассказали, что суд рассмотрел иск жительницы Большеуковского района в интересах ее 17-летнего сына о взыскании компенсации морального вреда с виновника ДТП.
ДТП произошло в июле прошлого года. На улице Ленина в селе Большие Уки 66-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva не уступил дорогу мопеду WM50, которым управлял подросток. Мотоциклист получил многочисленные телесные повреждения в результате аварии. Он до сих пор не восстановился, испытывает боли и хромает.
В результате суд признал 66-летнего водителя виновным в нарушении ПДД и назначил ему 1 год ограничения свободы с лишением права управления авто на 2 года. Также мужчину обязали выплатить 200 тысяч рублей в качестве компенсации. Однако он не согласился, посчитав, что сумма завышена, и оспорил судебное решение.
Прокурор, в свою очередь, утверждал, что указанная сумма соответствует размеру причиненного ущерба. Поэтому судебная коллегия оставила решение суда первой инстанции без изменений.