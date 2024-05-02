Лишился прав и 200 тысяч рублей. Суд наказал омича, сбившего 17-летнего мотоциклиста

В результате суд признал 66-летнего водителя виновным в нарушении ПДД и назначил ему 1 год ограничения свободы с лишением права управления авто на 2 года. Также мужчину обязали выплатить 200 тысяч рублей в качестве компенсации. Однако он не согласился, посчитав, что сумма завышена, и оспорил судебное решение.