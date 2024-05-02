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место ДТП

Лишился прав и 200 тысяч рублей. Суд наказал омича, сбившего 17-летнего мотоциклиста

2 мая 2024, 07:05
Фото: Прокуратура Омской области
место ДТП

Омский суд взыскал 200 тысяч рублей с водителя, сбившего 17-летнего мотоциклиста

В селе Большие Уки на улице Ленина 66-летний водитель не пропустил 17-летнего мотоциклиста. Подросток получил травмы, до сих пор хромает и испытывает боли. Суд обязал мужчину выплатить 200 тысяч рублей компенсации, но он отказался, посчитав, что сумма завышена.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что суд рассмотрел иск жительницы Большеуковского района в интересах ее 17-летнего сына о взыскании компенсации морального вреда с виновника ДТП.

ДТП произошло в июле прошлого года. На улице Ленина в селе Большие Уки 66-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva не уступил дорогу мопеду WM50, которым управлял подросток. Мотоциклист получил многочисленные телесные повреждения в результате аварии. Он до сих пор не восстановился, испытывает боли и хромает.

место ДТПместо ДТП
место ДТП
Фото: Прокуратура Омской области

В результате суд признал 66-летнего водителя виновным в нарушении ПДД и назначил ему 1 год ограничения свободы с лишением права управления авто на 2 года. Также мужчину обязали выплатить 200 тысяч рублей в качестве компенсации. Однако он не согласился, посчитав, что сумма завышена, и оспорил судебное решение.

Прокурор, в свою очередь, утверждал, что указанная сумма соответствует размеру причиненного ущерба. Поэтому судебная коллегия оставила решение суда первой инстанции без изменений.

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