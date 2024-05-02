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Олег Журавлев

Крупное назначение: омич Олег Журавлев возглавил Алтайскую таможню

2 мая 2024, 08:24
Фото: Сибирское таможенное управление
Олег Журавлев
Приказ Федеральной таможенной службы России вступил в силу сегодня, 2 мая. Ранее Журавлев возглавлял посты «Одесский» и «Аэропорт Омск», занимал должность замначальника Омской таможни.

В пресс-службе Сибирского таможенного управления сообщили, что полковник таможенной службы Олег Журавлев возглавил Алтайскую таможню. Приказ Федеральной таможенной службы России вступил в силу сегодня, 2 мая.

Уточним, Олег Журавлев — уроженец Омска, окончил ОмГТУ и Омскую академию МВД РФ. 26 лет своей жизни он посвятил службе в таможенных органах. Журавлев возглавлял посты «Одесский» и «Аэропорт Омск», а также занимал должность заместителя начальника Омской таможни. С сентября 2021 года он стал руководителем Кемеровской таможни.

За службу награжден следующими медалями:

  • «За усердие»;
  • «Дмитрий Бибиков»;
  • «За службу в таможенных органах» I, II, III степеней;
  • нагрудными знаками «Отличник таможенной службы»;
  • «Ветеран таможенной службы».
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