Крупное назначение: омич Олег Журавлев возглавил Алтайскую таможню

Уточним, Олег Журавлев — уроженец Омска, окончил ОмГТУ и Омскую академию МВД РФ. 26 лет своей жизни он посвятил службе в таможенных органах. Журавлев возглавлял посты «Одесский» и «Аэропорт Омск», а также занимал должность заместителя начальника Омской таможни. С сентября 2021 года он стал руководителем Кемеровской таможни.