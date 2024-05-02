Крупное назначение: омич Олег Журавлев возглавил Алтайскую таможню

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
В пресс-службе Сибирского таможенного управления сообщили, что полковник таможенной службы Олег Журавлев возглавил Алтайскую таможню. Приказ Федеральной таможенной службы России вступил в силу сегодня, 2 мая.
Уточним, Олег Журавлев — уроженец Омска, окончил ОмГТУ и Омскую академию МВД РФ. 26 лет своей жизни он посвятил службе в таможенных органах. Журавлев возглавлял посты «Одесский» и «Аэропорт Омск», а также занимал должность заместителя начальника Омской таможни. С сентября 2021 года он стал руководителем Кемеровской таможни.
За службу награжден следующими медалями: